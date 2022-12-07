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Damien написав:Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?
Не "выехавшего", а командированного!!!
Основание: нужно сберечь генофонд нации. За рубежом таких командированных через одного. Кто через Крым командировался, кто через "метр границы". Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись. Все же "командированные" как гвоздями прибиты...
Damien написав:Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?
Не "выехавшего", а командированного!!!
Основание: нужно сберечь генофонд нации. За рубежом таких командированных через одного. Кто через Крым командировался, кто через "метр границы". Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись. Все же "командированные" как гвоздями прибиты...
Потому что тем кто работает - некогда туда-сюда кататься. Путь в одну сторону занимает 2 суток.
antey1969 написав:Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись. Все же "командированные" как гвоздями прибиты...
Верно подмечено ) Умиляет смотреть лица "командированных" на украинских митингах в Европе)))
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Сер 07 гру, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись. Все же "командированные" как гвоздями прибиты...
Верно подмечено ) Умиляют смотреть лица "командированных" на украинских митингах в Европе)))
Я не хожу. Это пустое. Там, в основном те, кому делать нечего.