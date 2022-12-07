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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57

  Faceless написав:
nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати

Причем сразу две)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:04

  nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две

Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:27

  Олежан написав:
  Frant написав:
Трусковец - новострой па$2000-3000 за метр :oops:

Батальон "Монако" інвештує?

А можна посилання на сайт з цими цінами? Чи не видумка?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/premium ... OhufM.html
2700 долл[/quote]

Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:00

  Damien написав:Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?

Не "выехавшего", а командированного!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:27

  airmax78 написав:
  Damien написав:Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?

Не "выехавшего", а командированного!!!

Основание: нужно сберечь генофонд нации.
За рубежом таких командированных через одного. Кто через Крым командировался, кто через "метр границы".
Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись.
Все же "командированные" как гвоздями прибиты...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:37

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Мне одному кажется, что это продает брат одного гражданина, "временно" выехавшего в Вену?

Не "выехавшего", а командированного!!!

Основание: нужно сберечь генофонд нации.
За рубежом таких командированных через одного. Кто через Крым командировался, кто через "метр границы".
Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись.
Все же "командированные" как гвоздями прибиты...

Потому что тем кто работает - некогда туда-сюда кататься. Путь в одну сторону занимает 2 суток.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись.
Все же "командированные" как гвоздями прибиты...


Верно подмечено ) Умиляет смотреть лица "командированных" на украинских митингах в Европе)))
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Сер 07 гру, 2022 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:42

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Вобщем-то за 9 месяцев даже некоторые нюансы прослеживаются: трехдетные, пожилые и реальные инвалиды хоть раз да уже на Родину и обратно метнулись.
Все же "командированные" как гвоздями прибиты...


Верно подмечено ) Умиляют смотреть лица "командированных" на украинских митингах в Европе)))

Я не хожу. Это пустое. Там, в основном те, кому делать нечего.
airmax78
 
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