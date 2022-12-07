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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57
Faceless написав: nekefer написав:
бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати
Причем сразу две)))
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:04
nekefer написав:
бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років).
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Додано: Чет 08 гру, 2022 00:09
Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.
Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал.
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