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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57

  Faceless написав:
nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две
Зря ви то сказали. Флайман ж може показати

Причем сразу две)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:04

  nekefer написав:
  flyman написав:касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html
Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две

Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 00:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.
Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал.
antey1969
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