Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 233234235236 Додано: Вів 06 гру, 2022 10:57 Faceless написав: nekefer написав: flyman написав: касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две Зря ви то сказали. Флайман ж може показати Зря ви то сказали. Флайман ж може показати

Причем сразу две))) Причем сразу две))) antey1969 1

Повідомлень: 11613 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 3476 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 гру, 2022 13:04 nekefer написав: flyman написав: касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотеки

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html

а пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_30.html

Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка. касир/охоронець АТБ за 5 років сам міг назбирати на кавалірку в Києві без іпотекиа пересічений ІТник (не сенйор) за 13 місяців:Що робив Бігор роками в Києві, для мене загадка.

бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две бггг квартира в Киеве за 15000 дол? дайте две

Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років). Ну взагалі таке було, в 2014 році коли була війна на сході, і не квартира а студія, і на самій окраїні, і не готова, а майнові права від КМБ (тобто здача через 5 років). BIGor

Заблокований Повідомлень: 6993 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 00:09 Re: Еміграція, заробітчанство Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.

Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал. antey1969 1

Повідомлень: 11613 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 3476 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 01:11 Фублд. Помойте руки. Самая блевотная ветка. airmax78 Повідомлень: 41419 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 01:32 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири. Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 127 З нами з: 29.07.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 01:38 antey1969 написав: Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.

Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал. Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал.



Ви там працюєте(в клініці)? Ви там працюєте(в клініці)? drevlyanin Повідомлень: 1111 З нами з: 01.04.20 Подякував: 436 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 01:46 drevlyanin написав: antey1969 написав: Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.

Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал. Некоторые наши дамы за рубежом уже начали обращаться в клиники по поводу прерывания беременности. В основном почему-то от турков, сирийцев и тому подобных представителей предыдущей волны мигрантов. Причем обращаются барышни совсем не наивного возраста, выехавшие с одним и даже с двумя детьми, зачастую замужние.Нет, я понимаю, что из такого количества обязательно найдутся жаждущие приключений, но как-то такого потока залетных совсем не ожидал.



Ви там працюєте(в клініці)? Ви там працюєте(в клініці)?

Прибирає біологічні відходи. Прибирає біологічні відходи. airmax78 Повідомлень: 41419 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 233234235236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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