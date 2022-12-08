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Vlad442 написав:Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.
Одного желания мало..
- неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить на субсидированное пмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев. А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине:
Proofy написав:
Vlad442 написав:Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?
- Верю! Я - верю. Про студентов из беднейших стран. Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки". Новопонаехавшие, привыкшие на своих Родинах к жизни в спартанских условиях, - на цены на жилье никак не повлияют. Трущобы бесплатны, ну почти.
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
То не Україна, в будь-якому випадку, або пенсію заробить, або допомогу від держави в тч і на оренду буде мати.