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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 234235236237 Додано: Чет 08 гру, 2022 00:01 vitaliian написав: Vlad442 написав: Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни

https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys

Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий. Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війниМайже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Одного желания мало.. Одного желания мало.. - неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить на субсидированное пмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев.

А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине: Proofy написав: Vlad442 написав: Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины. Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.



Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город? Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город? - Верю!

Я - верю. Про студентов из беднейших стран.

Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки". Новопонаехавшие, привыкшие на своих Родинах к жизни в спартанских условиях, - на цены на жилье никак не повлияют. Трущобы бесплатны, ну почти. - неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить напмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев.А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине:- Верю!Я - верю. Про студентов из беднейших стран.Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки". Новопонаехавшие, привыкшие на своих Родинах к жизни в спартанских условиях, - на цены на жилье никак не повлияют. Трущобы бесплатны, ну почти. flysoulfly Повідомлень: 1257 З нами з: 13.01.09 Подякував: 535 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 01:32 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири. Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 134 З нами з: 29.07.22 Подякував: 15 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 13:39 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири. Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...

а говорят общая ипотека залог хорошего брака а говорят общая ипотека залог хорошего брака nekefer

Повідомлень: 331 З нами з: 24.10.14 Подякував: 27 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 17:29 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири. Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"... Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...

То не Україна, в будь-якому випадку, або пенсію заробить, або допомогу від держави в тч і на оренду буде мати. То не Україна, в будь-якому випадку, або пенсію заробить, або допомогу від держави в тч і на оренду буде мати. Bolt Повідомлень: 1431 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 гру, 2022 19:24 Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав: Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле. вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.

я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там



институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет таминститутские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны

А что случилось ?



Ты презирал всех тех, кто выезжал во время активных боевых действий из Чернигова

А ты весь такой боролся со сложностями



А сейчас, всё более-менее спокойно, уезжаешь



Ты хоть свои авто на ЗСУ передал ? А что случилось ?Ты презирал всех тех, кто выезжал во время активных боевых действий из ЧерниговаА ты весь такой боролся со сложностямиА сейчас, всё более-менее спокойно, уезжаешьТы хоть свои авто на ЗСУ передал ? pesikot

Повідомлень: 7431 З нами з: 31.08.09 Подякував: 504 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 18:59 Proofy написав: Zebra написав: я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там



институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет таминститутские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант. Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.



Да ну, какая пекарня.

Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )

Торговать биточками можно и в Канаде.

Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения. Да ну, какая пекарня.Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )Торговать биточками можно и в Канаде.Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения. vladimir07 Повідомлень: 1754 З нами з: 30.01.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 гру, 2022 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство vladimir07 написав: Proofy написав: Zebra написав: я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там



институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет таминститутские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант. Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.



Да ну, какая пекарня.

Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )

Торговать биточками можно и в Канаде.

Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения. Да ну, какая пекарня.Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )Торговать биточками можно и в Канаде.Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения. Тут про антипод "мішки тягати" Тут про антипод "мішки тягати" Faceless

Модератор Повідомлень: 32369 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7628 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 234235236237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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