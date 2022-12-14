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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 00:01

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни
https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys
Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Одного желания мало..
- неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить на субсидированное пмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев.
А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине:
  Proofy написав:
  Vlad442 написав:Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.


Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?
- Верю!
Я - верю. Про студентов из беднейших стран.
Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки". Новопонаехавшие, привыкшие на своих Родинах к жизни в спартанских условиях, - на цены на жилье никак не повлияют. Трущобы бесплатны, ну почти.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 01:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:39

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...

а говорят общая ипотека залог хорошего брака :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:29

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.

Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...

То не Україна, в будь-якому випадку, або пенсію заробить, або допомогу від держави в тч і на оренду буде мати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:24

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Полностью согласен, только идиот сейчас будет эти деньги вбрасывать в недвигу, когда есть окно возможностей поехать в ту же Канаду и закрепиться там
вы же не поехали) и 60куе для эмиграции смешные деньги, кавалирка 25м2 в Пшемысле.

я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там

институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны

А что случилось ? :)

Ты презирал всех тех, кто выезжал во время активных боевых действий из Чернигова
А ты весь такой боролся со сложностями

А сейчас, всё более-менее спокойно, уезжаешь

Ты хоть свои авто на ЗСУ передал ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 18:59

  Proofy написав:
  Zebra написав:я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там

институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.


Да ну, какая пекарня.
Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )
Торговать биточками можно и в Канаде.
Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:29

Re: Еміграція, заробітчанство

vladimir07 написав:
  Proofy написав:
  Zebra написав:я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там

институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.


Да ну, какая пекарня.
Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )
Торговать биточками можно и в Канаде.
Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
Тут про антипод "мішки тягати"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 02:24

  vladimir07 написав:Да ну, какая пекарня.
Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )
Торговать биточками можно и в Канаде.
Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.

Ну, основна вимога для швидкої легалізації в Канаді по провінційній програмі - це якраз таки робота "на дядю" як мінімум до отримання статусу "permanent resident". А це 3 роки, плюс мінус. Підприємців там і своїх вистачає, а от робочих рук - ні. Є, звичайно, там і програми легалізації для підприємців, але по ним все дуже складно, довго і муторно. Так що навіть місцевим українським сибаритам в Канаді таки прийдеться взутися у steel toe boots і трохи попрацювати руками. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:06

  NetSerpent написав:
  vladimir07 написав:Да ну, какая пекарня.
Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. )
Торговать биточками можно и в Канаде.
Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.

Ну, основна вимога для швидкої легалізації в Канаді по провінційній програмі - це якраз таки робота "на дядю" як мінімум до отримання статусу "permanent resident". А це 3 роки, плюс мінус. Підприємців там і своїх вистачає, а от робочих рук - ні. Є, звичайно, там і програми легалізації для підприємців, але по ним все дуже складно, довго і муторно. Так що навіть місцевим українським сибаритам в Канаді таки прийдеться взутися у steel toe boots і трохи попрацювати руками. )))

Вже дві знайомі сімї ІТ-шників перебралися в Канаду. Але поки дуже мало часу, щоб робити висновки.
Хоча, загальновідомий факт, що Маск працював (може скорше підробляв) в Канаді на лісопилці, до того як емігрував в США.
BIGor
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