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Vlad442 написав:Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни https://biz.censor.net/news/3385507/may ... zalyshytys Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.
Одного желания мало..
- неизбежно вынужденная выбирать, кого в приоритете оставить на субсидированное пмж - украинцев или ,грубо говоря, сомалийцев, сирийцев и афганцев - Европа оставит украинцев. А афганцы и все другие привыкшие к жизни среди войны - приедут "студентами" в Харьков и останутся на пмж в Украине:
Proofy написав:
Vlad442 написав:Прогнозирую, что все будет плохо. Харьков был 4-ый город СССР, потом был длинный путь падения. До 14-ого он держался как торговый хаб, потом все. До 22 был студенческим городом, собирал мозги со всей ВУ и был IT центром. Сейчас нет. В цехах бывших заводов копошился мелкий бизнес, уехал. Последние 8 лет, пока на Западной строились заводы, в Харьков пришли 0 инвестиций. После войны это будет географический и логистический тупик Европы. Много никому не нужного жилья, много пенсионеров, мало работы. Ржавый пояс Украины.
Не верите, что по окончанию, через пару более лет Харьков будет восстанавливаться и новые партии студентов наводнят город?
- Верю! Я - верю. Про студентов из беднейших стран. Про "восстанавливаться" - только критическая и городские "визитные карточки". Новопонаехавшие, привыкшие на своих Родинах к жизни в спартанских условиях, - на цены на жилье никак не повлияют. Трущобы бесплатны, ну почти.
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
Bolt написав:Одеській рил втік до Бундеса, працює на мінімалку, тобто 12€/год, цілком вистачає на оренду квартири.
Оренда це навіть не іпотека. Добре поки молодий і можеш працювати є чим платити за аренду, але що робити після 45-55-65 років, коли здоров'я вже не те? До старості (а в ідеалі до одруження) треба вже мати і своє житло і деякий зібраний "фонд на чорний день"...
То не Україна, в будь-якому випадку, або пенсію заробить, або допомогу від держави в тч і на оренду буде мати.
Zebra написав:я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.
Да ну, какая пекарня. Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. ) Торговать биточками можно и в Канаде. Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
Zebra написав:я уже на чемоданах, хочу в Канаду, буду скидывать две квартиры пока столько дают, если все сложить, можно какой то домик даже купить будет там
институтские друзья поженились там уже давно живут там, сейчас помогли нескольким людям там осесть с начала войны
Ну а что с работой? В пекарне всю жизнь работать не вариант.
Да ну, какая пекарня. Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. ) Торговать биточками можно и в Канаде. Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
vladimir07 написав:Да ну, какая пекарня. Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. ) Торговать биточками можно и в Канаде. Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
Ну, основна вимога для швидкої легалізації в Канаді по провінційній програмі - це якраз таки робота "на дядю" як мінімум до отримання статусу "permanent resident". А це 3 роки, плюс мінус. Підприємців там і своїх вистачає, а от робочих рук - ні. Є, звичайно, там і програми легалізації для підприємців, але по ним все дуже складно, довго і муторно. Так що навіть місцевим українським сибаритам в Канаді таки прийдеться взутися у steel toe boots і трохи попрацювати руками. )))
vladimir07 написав:Да ну, какая пекарня. Г-н Зебрарий рассказывал что никогда не работал, всегда был предприимчив. ) Торговать биточками можно и в Канаде. Только да, возникает вопрос почему так полярно изменилась точка зрения.
Ну, основна вимога для швидкої легалізації в Канаді по провінційній програмі - це якраз таки робота "на дядю" як мінімум до отримання статусу "permanent resident". А це 3 роки, плюс мінус. Підприємців там і своїх вистачає, а от робочих рук - ні. Є, звичайно, там і програми легалізації для підприємців, але по ним все дуже складно, довго і муторно. Так що навіть місцевим українським сибаритам в Канаді таки прийдеться взутися у steel toe boots і трохи попрацювати руками. )))
Вже дві знайомі сімї ІТ-шників перебралися в Канаду. Але поки дуже мало часу, щоб робити висновки. Хоча, загальновідомий факт, що Маск працював (може скорше підробляв) в Канаді на лісопилці, до того як емігрував в США.