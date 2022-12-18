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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 17:10
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)
Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.
215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
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Faceless
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:38
Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)
Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.
215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
Так, а чого таке здивування?
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BIGor
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:47
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)
Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.
215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
Так, а чого таке здивування?
Апупеть.
НЙ в этом году стал самым дорогим городом мира. Кажется раньше это тоже бывало.
Теперь понятно почему работники МТА-поляки, отработав минимальные 10 лет, возвращаются в Польшу.
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rjkz
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Додано: Нед 18 гру, 2022 17:47
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)
Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.
215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
Так, а чого таке здивування?
Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.
П.С. Невже ви авто завели? Чи нащо вам 2 паркомісця?
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Faceless
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