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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)

Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.

215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:38

  Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)

Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.

215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Так, а чого таке здивування?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:47

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)

Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.

215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Так, а чого таке здивування?


Апупеть.
НЙ в этом году стал самым дорогим городом мира. Кажется раньше это тоже бывало.
Теперь понятно почему работники МТА-поляки, отработав минимальные 10 лет, возвращаются в Польшу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:47

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)

Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.

215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Так, а чого таке здивування?


Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.
П.С. Невже ви авто завели? Чи нащо вам 2 паркомісця?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:05

  Faceless написав:Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.
П.С. Невже ви авто завели? Чи нащо вам 2 паркомісця?

Продукти впринципі багато які є дешеві, ПДВ з ковідних часів = 0, та ще й акції видивляємось в магазинах.
За паркомісця тут така історія - вони йдуть в довісок до квартири, якщо це квартира з 2000-хх років, для нас халепа, виходить треба буде куплять те авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:41

Re: Еміграція, заробітчанство

18 грудня у світі відзначається Міжнародний день мігранта.
Серед країн, де зареєстрована найбільша кількість українських біженців:

Польща — 1 529 355
Німеччина — 1 021 667
Чехія — 466 872
Італія — 164 171
Іспанія — 156 753
Велика Британія — 147 800
Болгарія — 146 659
Також, за даними ООН, понад 2,8 мільйона українців опинилися на території країни-агресора РФ — серед них і примусово депортовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/18-gru ... 91759.html

Сумно
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:07

  Faceless написав:Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.

Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.
Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.
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