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Faceless написав:Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня. П.С. Невже ви авто завели? Чи нащо вам 2 паркомісця?
Продукти впринципі багато які є дешеві, ПДВ з ковідних часів = 0, та ще й акції видивляємось в магазинах. За паркомісця тут така історія - вони йдуть в довісок до квартири, якщо це квартира з 2000-хх років, для нас халепа, виходить треба буде куплять те авто.
18 грудня у світі відзначається Міжнародний день мігранта. Серед країн, де зареєстрована найбільша кількість українських біженців:
Польща — 1 529 355 Німеччина — 1 021 667 Чехія — 466 872 Італія — 164 171 Іспанія — 156 753 Велика Британія — 147 800 Болгарія — 146 659 Також, за даними ООН, понад 2,8 мільйона українців опинилися на території країни-агресора РФ — серед них і примусово депортовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/18-gru ... 91759.html
Faceless написав:Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.
Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки. Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.