барабашов написав:Gastarbaiter написав:
Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.
Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.
Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.
Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком.
Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою