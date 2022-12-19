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#<1 ... 236237238239 Додано: Пон 19 гру, 2022 02:34 барабашов написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня. Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.

Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.

Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить. Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.

Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.

Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком. Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком.

Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою Faceless

Модератор Повідомлень: 32406 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 05:58 Faceless написав: барабашов написав: Gastarbaiter написав: Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.

Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить. Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.

Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.

Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком. Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком.

Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою



Чисто теоретически я допускаю, что при строгой финансовой дисциплине, можно в Польше вписываться в эти деньги.

Поясню.

Несколько лет назад, когда мы только прибыли в нынешнем статусе, до этого бывали в туристическом, на 4-х вписывались в примерно 700-750 долларов на еду.

Причем некоторые группы продуктов были значительно дороже, чем в Украине, а другие дешевле. И при том, что мы живем в локации, где довольно дорогие продукты.

Например, тот сыр, польский, который мы в Украине покупали по 12-13 долларов за кг, тут стоил на тот момент в пересчете с паундов, около 8-8,20.

Так в Польше то он полюбому бакса 4 максимум стоит.

Хлеб что тогда что сейчас стоит около 5 баксов за буханку. До того дорогой, что дальше дорожать некуда. Буханка Украинского 4,2-4,5 бакса, батон почти 5.

Зато в рационе появилась птица, которой не было в Украине. Не ели из-за гормонов, а тут они запрещены на федеральном уровне с 50-х гг. Так даже сейчас в не самом дещевом сетевом супермаркете можно взять по сейлу дешевле доллара за паунд, белое мясо взял на прошлой неделе по 1,99, а сейчас по 1,5. А в Украине покупали говядину по 12-15 долларов за кг. Так хорошая говядина в США 6-12 долларов за паунд. Свинину тут почти не едят. В основном китайцы. Местные считают ее второсортным мясом.

Так разве в Польше не дешевле мясо птицы чем в США?

Пачку хороших макарон на сейле можно взять за доллар полкило, 2,6 обычная цена.

Рис 20 паундовый пакет (9 кг)- 6 долларов.

Яйца за дозу(12 штук) по приезде платили около 80 центов, это прилично дешевле, чем за десяток в Украине на тот момент(около доллара). Сейчас правда эти-же яйца по 4 бакса.

Просто в Украине продукты переоценены в ритейле. Может есть какой-то картельный сговор. В США и Польше конкуренция более ярко выражена.

При этом в цене продуктов в США "сидит" американская зарплата, а в Украине и Польше, соответственно, украинская и польская. Чисто теоретически я допускаю, что при строгой финансовой дисциплине, можно в Польше вписываться в эти деньги.Поясню.Несколько лет назад, когда мы только прибыли в нынешнем статусе, до этого бывали в туристическом, на 4-х вписывались в примерно 700-750 долларов на еду.Причем некоторые группы продуктов были значительно дороже, чем в Украине, а другие дешевле. И при том, что мы живем в локации, где довольно дорогие продукты.Например, тот сыр, польский, который мы в Украине покупали по 12-13 долларов за кг, тут стоил на тот момент в пересчете с паундов, около 8-8,20.Так в Польше то он полюбому бакса 4 максимум стоит.Хлеб что тогда что сейчас стоит около 5 баксов за буханку. До того дорогой, что дальше дорожать некуда. Буханка Украинского 4,2-4,5 бакса, батон почти 5.Зато в рационе появилась птица, которой не было в Украине. Не ели из-за гормонов, а тут они запрещены на федеральном уровне с 50-х гг. Так даже сейчас в не самом дещевом сетевом супермаркете можно взять по сейлу дешевле доллара за паунд, белое мясо взял на прошлой неделе по 1,99, а сейчас по 1,5. А в Украине покупали говядину по 12-15 долларов за кг. Так хорошая говядина в США 6-12 долларов за паунд. Свинину тут почти не едят. В основном китайцы. Местные считают ее второсортным мясом.Так разве в Польше не дешевле мясо птицы чем в США?Пачку хороших макарон на сейле можно взять за доллар полкило, 2,6 обычная цена.Рис 20 паундовый пакет (9 кг)- 6 долларов.Яйца за дозу(12 штук) по приезде платили около 80 центов, это прилично дешевле, чем за десяток в Украине на тот момент(около доллара). Сейчас правда эти-же яйца по 4 бакса.Просто в Украине продукты переоценены в ритейле. Может есть какой-то картельный сговор. В США и Польше конкуренция более ярко выражена.При этом в цене продуктов в США "сидит" американская зарплата, а в Украине и Польше, соответственно, украинская и польская. rjkz

Повідомлень: 14021 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7340 раз. Подякували: 4393 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 09:52 Faceless написав: Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою

Так в тих 215 дол. маже не входить алкоголь, лосось ітд. Але я подивився по своїм таблицям - 142 дол. на одного в червні в Україні. Але там є доставка піци два рази і суші, і алкоголь. Коротше кажучи, вибірку треба робити хочаб за 6 місяців, щоб дати більш-менш реальні данні. Так в тихмаже не входить алкоголь, лосось ітд. Але я подивився по своїм таблицям -на одного в червні в Україні. Але там є доставка піци два рази і суші, і алкоголь. Коротше кажучи, вибірку треба робити хочаб за 6 місяців, щоб дати більш-менш реальні данні. BIGor

Повідомлень: 7016 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 10:42 Faceless написав: BIGor написав: Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)



Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.



215 дол продукти + гігєна на 2-х. 215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину? 215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок. Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок. Wisznia2021 Повідомлень: 201 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 11:54 Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна.

У нас харчування може забирати 50% бюджету і це нормально. А в там 20% є нормально. Це для відносно бідних людей.

Тому в лоб порівнювати витрати на харчування не коректно, тому що в структурі витрат вага харчування там значно менша.

Якщо я не правий, поправте. andrijk777

Повідомлень: 4281 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 12:09 барабашов написав: Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.

Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, только разве с запашком.

Шоколад по 20грн плитка в Варшаве наверняка же лучше чем Рошен из фирмовой крамныци Петра в Киеве? Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, только разве с запашком.Шоколад по 20грн плитка в Варшаве наверняка же лучше чем Рошен из фирмовой крамныци Петра в Киеве?

Филе форели в Новусе 900 грн. Я такое в Бедре беру по 36 или 39 злотых (точно не помню).

Корейка без кости - 194 грн. В Кауфланде прекрасная корейка по 16 злотых (по акции).

Молоко - 45-50 грн. Взял ящик 12 шт. по 3 злотых.

И т.д.

Кроме того, часто в магазинах акции всякие типа 2+1. Взял сразу 3 пачки масла по 5.70 и до следующей акции хватает. Филе форели в Новусе 900 грн. Я такое в Бедре беру по 36 или 39 злотых (точно не помню).Корейка без кости - 194 грн. В Кауфланде прекрасная корейка по 16 злотых (по акции).Молоко - 45-50 грн. Взял ящик 12 шт. по 3 злотых.И т.д.Кроме того, часто в магазинах акции всякие типа 2+1. Взял сразу 3 пачки масла по 5.70 и до следующей акции хватает. Gastarbaiter Повідомлень: 2271 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 12:18 Re: Еміграція, заробітчанство Ребята, смотрите не раскабанейте там. airmax78 Повідомлень: 41492 З нами з: 25.10.12 Подякував: 951 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна

Вы правы. Это какое-то проклятие. Люди не видят реальности происходящего и как-будто под гипнозом.

Что там намного дороже: коммуналка (сейчас опять начнут сравнивать хер знает что, но пропуская интернет+связь...), транспорт городской и личный, образование, услуги, НАЛОГИ!



Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.

Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.



И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:

- как дела?

- все отлично!



Можете посмотреть на Акурта. Он четко и на раз разобьет все мифы о Польше и обольет дерьмом со знанием дела. Но ни разу, ни словом плохо не скажет о Турции . Почему? Потому что он в психологической ловушке. Он, в первую очередь, сам от себя скрывает правду. Вы правы. Это какое-то проклятие. Люди не видят реальности происходящего и как-будто под гипнозом.Что там намного дороже: коммуналка (сейчас опять начнут сравнивать хер знает что, но пропуская интернет+связь...), транспорт городской и личный, образование, услуги, НАЛОГИ!Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:- как дела?- все отлично!Можете посмотреть на Акурта. Он четко и на раз разобьет все мифы о Польше и обольет дерьмом со знанием дела. Но ни разу, ни словом плохо не скажет о Турции . Почему? Потому что он в психологической ловушке. Он, в первую очередь, сам от себя скрывает правду. b3320413 Повідомлень: 175 З нами з: 13.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:12 b3320413 написав: Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.

Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.



И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:

- как дела?

- все отлично!

Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:- как дела?- все отлично!

Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается. Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается. Gastarbaiter Повідомлень: 2271 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 236237238239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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