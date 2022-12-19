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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 02:34

  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Та це якось навіть суворіше за бюджет Флая. В принципі, мабуть, реально, але це навіть кави не вдома собі не дозволиш, і м'ясо/рибу не щодня.

Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.
Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.

Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.
Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком.

Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 05:58

  Faceless написав:
  барабашов написав:
  Gastarbaiter написав:Усе реально, якщо не брати лосося чи манго з авіадоставки.
Я вже писав, що на родину можна умістити в 300-400 євро. Зараз на одного з солодощами, ковбасками, м'ясом, рибкою, горіхами і т.п. десь до 200 євро на місяць виходить.

Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.
Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, тольо разве с запашком.

Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою


Чисто теоретически я допускаю, что при строгой финансовой дисциплине, можно в Польше вписываться в эти деньги.
Поясню.
Несколько лет назад, когда мы только прибыли в нынешнем статусе, до этого бывали в туристическом, на 4-х вписывались в примерно 700-750 долларов на еду.
Причем некоторые группы продуктов были значительно дороже, чем в Украине, а другие дешевле. И при том, что мы живем в локации, где довольно дорогие продукты.
Например, тот сыр, польский, который мы в Украине покупали по 12-13 долларов за кг, тут стоил на тот момент в пересчете с паундов, около 8-8,20.
Так в Польше то он полюбому бакса 4 максимум стоит.
Хлеб что тогда что сейчас стоит около 5 баксов за буханку. До того дорогой, что дальше дорожать некуда. Буханка Украинского 4,2-4,5 бакса, батон почти 5.
Зато в рационе появилась птица, которой не было в Украине. Не ели из-за гормонов, а тут они запрещены на федеральном уровне с 50-х гг. Так даже сейчас в не самом дещевом сетевом супермаркете можно взять по сейлу дешевле доллара за паунд, белое мясо взял на прошлой неделе по 1,99, а сейчас по 1,5. А в Украине покупали говядину по 12-15 долларов за кг. Так хорошая говядина в США 6-12 долларов за паунд. Свинину тут почти не едят. В основном китайцы. Местные считают ее второсортным мясом.
Так разве в Польше не дешевле мясо птицы чем в США?
Пачку хороших макарон на сейле можно взять за доллар полкило, 2,6 обычная цена.
Рис 20 паундовый пакет (9 кг)- 6 долларов.
Яйца за дозу(12 штук) по приезде платили около 80 центов, это прилично дешевле, чем за десяток в Украине на тот момент(около доллара). Сейчас правда эти-же яйца по 4 бакса.
Просто в Украине продукты переоценены в ритейле. Может есть какой-то картельный сговор. В США и Польше конкуренция более ярко выражена.
При этом в цене продуктов в США "сидит" американская зарплата, а в Украине и Польше, соответственно, украинская и польская.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:52

  Faceless написав:Тут скажу на захист, так би мовити - в Польщі (та й не тільки в Польщі, насправді) - ПДВ різний на ріні товари, і на продукти зазвичай знижений. Завдяки зокрема цьому (а також підтримці агропромисловості загалом) окремі продукти в Польщі дешевщі, зокрема молочка (і молочка хороша, в нас було багато в березні польської mlekovita, коли наші виробники не могли завозити нічого в магазини). Але в 200 євро на людину чисто на харчування вдома, різноманітне і зі смаколиками я цілком повірю (але то не включаючи періодичні кафе/перекуси/каву), а от в 215 на двох продукти+гігієна - то вже здається досить суворим режимом, і це ж Краків, ніяк не найдешевше місто. З іншої сторони, я б перші місяці по переїзді мабуть теж би стримав забаганки, поки обстановка не стане більш зрозумілою

Так в тих 215 дол. маже не входить алкоголь, лосось ітд. Але я подивився по своїм таблицям - 142 дол. на одного в червні в Україні. Але там є доставка піци два рази і суші, і алкоголь. Коротше кажучи, вибірку треба робити хочаб за 6 місяців, щоб дати більш-менш реальні данні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 10:42

  Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)

Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.

215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:54

Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна.
У нас харчування може забирати 50% бюджету і це нормально. А в там 20% є нормально. Це для відносно бідних людей.
Тому в лоб порівнювати витрати на харчування не коректно, тому що в структурі витрат вага харчування там значно менша.
Якщо я не правий, поправте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:09

  барабашов написав:Хотелось бы посмотреть структуру потребления с прилагаемыми ценами на эти деликатесы чтобы понять как можно на 6евро/245грн÷день баловать себя и тем и этим и не жить монахом на диете, как Флуй в Щецине.
Чую что даже арахис сырой в Польше дороже чем у нас на рынке, колбаски и рыбкой точно не по 10зл/100грн кило будут, только разве с запашком.
Шоколад по 20грн плитка в Варшаве наверняка же лучше чем Рошен из фирмовой крамныци Петра в Киеве?

Филе форели в Новусе 900 грн. Я такое в Бедре беру по 36 или 39 злотых (точно не помню).
Корейка без кости - 194 грн. В Кауфланде прекрасная корейка по 16 злотых (по акции).
Молоко - 45-50 грн. Взял ящик 12 шт. по 3 злотых.
И т.д.
Кроме того, часто в магазинах акции всякие типа 2+1. Взял сразу 3 пачки масла по 5.70 и до следующей акции хватает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Ребята, смотрите не раскабанейте там.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна

Вы правы. Это какое-то проклятие. Люди не видят реальности происходящего и как-будто под гипнозом.
Что там намного дороже: коммуналка (сейчас опять начнут сравнивать хер знает что, но пропуская интернет+связь...), транспорт городской и личный, образование, услуги, НАЛОГИ!

Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.
Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.

И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:
- как дела?
- все отлично!

Можете посмотреть на Акурта. Он четко и на раз разобьет все мифы о Польше и обольет дерьмом со знанием дела. Но ни разу, ни словом плохо не скажет о Турции . Почему? Потому что он в психологической ловушке. Он, в первую очередь, сам от себя скрывает правду.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:12

  b3320413 написав:Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.
Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.

И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:
- как дела?
- все отлично!

Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается.
Gastarbaiter
 
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