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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 13:31
Gastarbaiter написав: b3320413 написав:
Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.
Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.
И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:
- как дела?
- все отлично!
Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается.
Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки).
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:35
Gastarbaiter написав: b3320413 написав:
Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.
Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.
И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:
- как дела?
- все отлично!
Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается.
Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:37
stm написав:
Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки).
У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...
Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:41
Wisznia2021 написав: Faceless написав:
BIGor написав:Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)
Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.
215 дол продукти + гігєна на 2-х.
215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?
Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок.
Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири рази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:42
andrijk777 написав:Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна.
У нас харчування може забирати 50% бюджету і це нормально. А в там 20% є нормально. Це для відносно бідних людей.
Тому в лоб порівнювати витрати на харчування не коректно, тому що в структурі витрат вага харчування там значно менша.
Якщо я не правий, поправте.
Думаю що ті, в кого тут питали за вартість харчування, явно не з категорії, для якої витрати на харчування тут були 50%.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:46
airmax78 написав:
Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже.
Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не все и в Украине работают менеджерами и директорами. Да, есть несколько профессий, которые требуют либо локальных знаний (юрист, например), либо подтверждения квалификации (врач). Но в большинстве, имхо, достаточно просто осознанно подойти к выбору новой страны и знать хоть немного язык, на котором будет коммуникация.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:47
Gastarbaiter написав:
У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...
Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане.
Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:56
andrijk777 написав:
Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.
Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).
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Додано: Пон 19 гру, 2022 14:32
Gastarbaiter написав: andrijk777 написав:
Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.
Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).
По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?
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Додано: Пон 19 гру, 2022 14:42
andrijk777 написав:
По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?
Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000.
Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Пон 19 гру, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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