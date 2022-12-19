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#<1 ... 238239240241> Додано: Пон 19 гру, 2022 13:31 Gastarbaiter написав: b3320413 написав: Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.

Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.



И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:

- как дела?

- все отлично!

Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:- как дела?- все отлично!

Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается. Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается.

Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки). Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки). stm

Повідомлень: 3577 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:35 Gastarbaiter написав: b3320413 написав: Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.

Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.



И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:

- как дела?

- все отлично!

Самое печальное, что люди сами траслируют неправду, бесплатно. Почему так? Наверное попадают в психологические ловушки.Мне некоторые знакомые, только когда я с паяльником или утюгом, начинают по-немногу признаваться о правде жизни за границей и об их бухгалтерии.И это только потому что я хоть немного знаю где и как нажимать. Иначе улыбку на лицо и:- как дела?- все отлично!

Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается. Удивляет, как довольно много людей пытаются убедить (уехавших? себя?), что лучше, чем на родине, быть не может. Вот только на поверку (с применением паяльника и утюга) обычно оказывается, что все эти истории из разряда "в Киеве была руководителем отдела маркетинга крупной компании, а в этих ваших заграницах моет полы в торговом центре за минималку". Вариант сравнивать сравнимое (уборщицу с уборщицей, руководителя отдела с руководителем отдела, учителя с учителем) почему-то не рассматривается.

Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже. Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже. airmax78 Повідомлень: 41494 З нами з: 25.10.12 Подякував: 951 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:37 stm написав: Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки). Например, по данным 2020 года зарплату ниже средней получали 65% — 70% всех работающих в Польше. При колебании средней в том же году в районе 5100 – 5200 злотых брутто, большинство зарабатывало в районе 4300 — 4800 злотых брутто, или 3000 – 3500 злотых нетто (на руки).

У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...

Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане. У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане. Gastarbaiter Повідомлень: 2275 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:41 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Faceless написав: BIGor написав: Напишу витрати по аренді за листопад, може буде комусь цікаво про Польщу (Краків)



Економ 1+1 з ліфтом в паркинг + 2 паркомісця аренда = 565 дол + 85 дол комунальні на 2-х (+ провідний інтернет). Всього 650 дол. Але опалення в листопаді не включали.



215 дол продукти + гігєна на 2-х. 215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину? 215 дол на двох? 3 долари 58 центів в день на людину?

Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок. Німеччина: на одного приблизно 200 євро/ місяць їжа( без алкоголю і лососю, багато фруктів, овочів, ""німецький творог"", свіжа форель ~10 євро/ кіло, гарні сосиски від м'ясника з м'яса корови, що ти бачиш, як вона пасеться на лугу). М'ясо тут ще жодного разу не купляла, бо говядина по 40 євро/ кіло( та, що в Києві на Кловській до війни коштувала приблизно 450 грн(~15 євро/ кг), тобто задня частина, не філєйка!!! Звичайно, це без кафе, ресторанів, без тортиків, тістечок.



Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири рази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири рази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів Faceless

Модератор Повідомлень: 32408 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:42 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Вклинюсь в суперечку і нагадаю що структура споживання в Україні і "на Заході" різна.

У нас харчування може забирати 50% бюджету і це нормально. А в там 20% є нормально. Це для відносно бідних людей.

Тому в лоб порівнювати витрати на харчування не коректно, тому що в структурі витрат вага харчування там значно менша.

Якщо я не правий, поправте. Думаю що ті, в кого тут питали за вартість харчування, явно не з категорії, для якої витрати на харчування тут були 50%. Думаю що ті, в кого тут питали за вартість харчування, явно не з категорії, для якої витрати на харчування тут були 50%. Faceless

Модератор Повідомлень: 32408 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:46 airmax78 написав: Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже. Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже.

Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не все и в Украине работают менеджерами и директорами. Да, есть несколько профессий, которые требуют либо локальных знаний (юрист, например), либо подтверждения квалификации (врач). Но в большинстве, имхо, достаточно просто осознанно подойти к выбору новой страны и знать хоть немного язык, на котором будет коммуникация. Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не все и в Украине работают менеджерами и директорами. Да, есть несколько профессий, которые требуют либо локальных знаний (юрист, например), либо подтверждения квалификации (врач). Но в большинстве, имхо, достаточно просто осознанно подойти к выбору новой страны и знать хоть немного язык, на котором будет коммуникация. Gastarbaiter Повідомлень: 2275 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:47 Gastarbaiter написав: У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...

Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане. У порівнянні з 2000 злотих (у перерахунку) середньої в Україні...Зараз набіжуть і почнуть розповідати, що за середню в Україні ніхто не працює і взагалі, менше ніж за 1000 євро з канапи не встане.

Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.

Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону. Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону. andrijk777

Повідомлень: 4283 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 13:56 andrijk777 написав: Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.

Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону. Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.

Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто). Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто). Gastarbaiter Повідомлень: 2275 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 14:32 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.

Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону. Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.

Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто). Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).

По-моєму завищена ця цифра.

Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)? По-моєму завищена ця цифра.Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)? andrijk777

Повідомлень: 4283 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 14:42 andrijk777 написав: По-моєму завищена ця цифра.

Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)? По-моєму завищена ця цифра.Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?

Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000.

Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться. Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000.Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 19 гру, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2275 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 238239240241> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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