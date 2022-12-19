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airmax78 написав:Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже.
Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не все и в Украине работают менеджерами и директорами. Да, есть несколько профессий, которые требуют либо локальных знаний (юрист, например), либо подтверждения квалификации (врач). Но в большинстве, имхо, достаточно просто осознанно подойти к выбору новой страны и знать хоть немного язык, на котором будет коммуникация.
"Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа. "Осознанно подойти к выбору новой страны" - это тупо ехать в США и не морочить себе голову.
andrijk777 написав:По-моєму завищена ця цифра. Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?
Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000. Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться.
Ну ось. Зарплата касира приблизно рівна медіанній зарплаті. У "нас" сходиться 8000 для регіонів, 10000 для топ-міст. У "вас" ні. Причому сильно не сходиться. Звідки у вас дані про 4000 медіанної(нетто)?