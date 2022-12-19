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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 241242243244>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:56

  andrijk777 написав:Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.

Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:32

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.

Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).

По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:42

  andrijk777 написав:По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?

Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000.
Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 19 гру, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:44

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Приехать в чужую страну с позиции руководителя в Украине на аналогичную позицию в этой стране могут не только лишь все. %%5-10 из выехавших в лучшем случае. С рядовых позиций на рядовые позиции - нет вопросов. Будет, скорее всего, лучше. Ну, или как минимум, не хуже.

Но давайте смотреть правде в глаза: далеко не все и в Украине работают менеджерами и директорами. Да, есть несколько профессий, которые требуют либо локальных знаний (юрист, например), либо подтверждения квалификации (врач). Но в большинстве, имхо, достаточно просто осознанно подойти к выбору новой страны и знать хоть немного язык, на котором будет коммуникация.

"Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа.
"Осознанно подойти к выбору новой страны" - это тупо ехать в США и не морочить себе голову.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:46

  andrijk777 написав:
  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:Не потрібно нічого "розповідати", є об'єктивний показник - медіанна зарплата.
Для України - це 8000-10000 грн до війни в залежності від регіону.

Медіана в 2021 році була 5700 злотих брутто (десь 4000 нетто).

По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?

https://m.olx.pl/praca/kasjer-pracownik ... obs-retail[pl]-shd-poland-st-ads[d-m-t]&gclid=Cj0KCQiAtICdBhCLARIsALUBFcHYDLCVy_8NTlbHrMYy2FTxwVNUv1d0vWnatVqow0dDiP44cYxGlpgaAgWREALw_wcB
https://www.google.com.ua/amp/s/busines ... amp?espv=1
На руки кажись - 33%
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 19 гру, 2022 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:51

  Gastarbaiter написав:
  andrijk777 написав:По-моєму завищена ця цифра.
Ок. А яка середня зарплата в касира в Польщі(40год. робочий тиждень)?

Десь 3500-4000 брутто для старту. Нетто для більшості дорівнює 70%. Тобто десь 2500-3000.
Щодо офісного персоналу, то за 5700 брутто у Кракові хіба що студента на сканер знайти вдасться.

Ну ось.
Зарплата касира приблизно рівна медіанній зарплаті.
У "нас" сходиться 8000 для регіонів, 10000 для топ-міст.
У "вас" ні. Причому сильно не сходиться.
Звідки у вас дані про 4000 медіанної(нетто)?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Зарплата касира приблизно рівна медіанній зарплаті.

Що це за орієнтир такий?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:41

  andrijk777 написав:Ну ось.
Зарплата касира приблизно рівна медіанній зарплаті.
У "нас" сходиться 8000 для регіонів, 10000 для топ-міст.
У "вас" ні. Причому сильно не сходиться.

Що я можу вдіяти? Може, в Польші менше касирів? Може більше тих, хто заробляє вищє середньої?
  andrijk777 написав:Звідки у вас дані про 4000 медіанної(нетто)?

Статистика каже: 5700 брутто.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:"Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа.

У Вас какая должность и знание австрийского?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:00

  BIGor написав:
  airmax78 написав:"Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа.

У Вас какая должность и знание австрийского?

Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна.
airmax78
 
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