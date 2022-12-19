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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 241242243244 Додано: Пон 19 гру, 2022 16:10 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Звідки у вас дані про 4000 медіанної(нетто)? Звідки у вас дані про 4000 медіанної(нетто)?

Статистика каже: 5700 брутто. Статистика каже: 5700 брутто.

Та ясно. А звідки у вас сума в 5700? Та ясно. А звідки у вас сума в 5700? andrijk777

Повідомлень: 4286 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 16:20 andrijk777 написав: Та ясно. А звідки у вас сума в 5700? Та ясно. А звідки у вас сума в 5700?

https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsum ... 1-roku-obw Gastarbaiter Повідомлень: 2278 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 16:31 Gastarbaiter написав: andrijk777 написав: Та ясно. А звідки у вас сума в 5700? Та ясно. А звідки у вас сума в 5700?

https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsum ... 1-roku-obw

Все зрозуміло. У вас не репрезентативна вибірка.

Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Очевидно 5700 сильно завищена цифра. Все зрозуміло. У вас не репрезентативна вибірка.Очевидно 5700 сильно завищена цифра. andrijk777

Повідомлень: 4286 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 16:36 andrijk777 написав: Очевидно 5700 сильно завищена цифра. Очевидно 5700 сильно завищена цифра.

Може й так. Тому я й кажу завжди: давайте порівнювати конкретні професії. Може й так. Тому я й кажу завжди: давайте порівнювати конкретні професії. Gastarbaiter Повідомлень: 2278 З нами з: 26.02.18 Подякував: 607 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 17:56 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: "Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа. "Хоть немного знать язык" - не прокатывает на позициях выше клининг стафа.

У Вас какая должность и знание австрийского? У Вас какая должность и знание австрийского?

Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна. Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна.

8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились. 8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились. BIGor

Повідомлень: 7016 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 18:45 BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав: У Вас какая должность и знание австрийского? У Вас какая должность и знание австрийского?

Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна. Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна.

8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились. 8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились.

Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав. Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав. airmax78 Повідомлень: 41499 З нами з: 25.10.12 Подякував: 951 раз. Подякували: 5119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 19:07 Faceless написав: Wisznia2021 написав: Faceless написав: Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири ргази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири ргази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів

Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1)) Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1)) Wisznia2021 Повідомлень: 202 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 241242243244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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