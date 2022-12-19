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Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
BIGor написав:У Вас какая должность и знание австрийского?
Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна.
8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились.
Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав.
Faceless написав:Вас не насторожує, що "сосиски з яловичини", що типу перед вами пасеться, тобто м'ясо ще з певною обробкою, в чотири ргази дешевші за типу сировину для них? Хіба що то з субпродуктів
Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1))