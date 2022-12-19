І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
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Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Вони ж тіньові, то відомо де - в тіні
А про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються.
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