Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 242243244245 Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01 Wisznia2021 написав: Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах. Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? BIGor

Повідомлень: 7019 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Wisznia2021 написав: Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах. Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? Вони ж тіньові, то відомо де - в тіні

А про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються. Вони ж тіньові, то відомо де - в тініА про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються. Faceless

Модератор Повідомлень: 32410 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 23:10 барабашов написав: Wisznia2021 написав: Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1))

Вы не в Польше а в Германии живёте?

Какой город?

После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.

Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа Данона

Салями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь Вы не в Польше а в Германии живёте?Какой город?После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа ДанонаСалями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь

40 евро/ кг це ціна говядини в магазині Едека. У м'ясника в селі - теж не знаю, треба запитати якось. Спочатку не питала, щоб не травмувати свою нервову систему. 40 евро/ кг це ціна говядини в магазині Едека. У м'ясника в селі - теж не знаю, треба запитати якось. Спочатку не питала, щоб не травмувати свою нервову систему. Wisznia2021 Повідомлень: 204 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 242243244245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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