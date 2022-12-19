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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01

  Wisznia2021 написав:Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
Вони ж тіньові, то відомо де - в тіні :)
А про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:10

  барабашов написав:
Wisznia2021 написав:Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1))

Вы не в Польше а в Германии живёте?
Какой город?
После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.
Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа Данона
Салями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь

40 евро/ кг це ціна говядини в магазині Едека. У м'ясника в селі - теж не знаю, треба запитати якось. Спочатку не питала, щоб не травмувати свою нервову систему.
Wisznia2021
 
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