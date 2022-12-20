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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01
Wisznia2021 написав:
Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.
І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.
І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
Вони ж тіньові, то відомо де - в тіні
А про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:10
барабашов написав:
Wisznia2021 написав:Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1))
Вы не в Польше а в Германии живёте?
Какой город?
После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.
Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа Данона
Салями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь
40 евро/ кг це ціна говядини в магазині Едека. У м'ясника в селі - теж не знаю, треба запитати якось. Спочатку не питала, щоб не травмувати свою нервову систему.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 08:05
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в клінінгє зараз і мені австрійська не потрібна.
8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились.
"ростовська прачєчна"
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Додано: Вів 20 гру, 2022 08:06
Wisznia2021 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав.
Ну на Вас дивляться як в такій бідній країні можна наколотити стільки бабла...
Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.
можете прокоментувати
“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation.” —Gustavo Petro
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