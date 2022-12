Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 242243244245 Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01 Wisznia2021 написав: Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах. Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? BIGor

Повідомлень: 7020 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 гру, 2022 22:21 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Wisznia2021 написав: Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах. Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? І де мої тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс? Вони ж тіньові, то відомо де - в тіні

А про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються. Вони ж тіньові, то відомо де - в тініА про "таксистів, масажистів", а також всіляких майстрів, ремонтників, репетиторів, туди ж і лендлордів - їх доходи взагалі ніяк і ніде не світяться і не враховуються. Faceless

барабашов написав: Wisznia2021 написав: Я ціну сосисок ніде не писала, якщо чесно, то я її і сама не знаю- беру пару упаковок, одна сосиска до 2 євро виходить десь, 1,5-2 євро мабуть так корректніше. І по технології в сосисках не тільки м'ясо (з ноги корови:)). Написала просто факт ніде не порівнюючи,бо добре розумію, чого варте навчання в уні, комунальні послуги, вартість ремонту/содержанія авто, бензин, нерухомість. Багато про це тут пишу. Як і про вивчення німецької- багато хто ходіння на інтеграційний курс вже поставив у колонку " успішний успіх". Щось мовчать про успіхи на екзаменіВ1))

Вы не в Польше а в Германии живёте?

Какой город?

После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.

Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа Данона

Салями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь Вы не в Польше а в Германии живёте?Какой город?После того как у нас в Днепре в Сильпо появились сосиски в банках, как в середине 90х в супермаркетах первых продавали, попросил жену найти их в Мюнхене. Цена там в Лидле, или что то типа него, была даже дороже наших 138грн за банку в 370гр, то есть 10евро за кило и это заводские, а не ручной работы, со всякими Е сосиски, не те, что можно на гриль кидать.Молочка дотируемая конечно на копейки там дешевле, но не йогурты всякие типа ДанонаСалями именно немецкая выходила на вес 720-750грн кило по 0ф.курсу списываемому с карты. Я у нас и за 500грн кило колбаской перебьюсь

40 евро/ кг це ціна говядини в магазині Едека. У м'ясника в селі - теж не знаю, треба запитати якось. Спочатку не питала, щоб не травмувати свою нервову систему.

8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились. 8 куе в мес. за клининг - неплохо устроились.

"ростовська прачєчна"

Повідомлень: 30136 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 08:06 Wisznia2021 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав. Це важка і невдячна праця. І не платить тут ніхто 8К на місяць. То казки віденського лісу. Нещодавно інфографіку бачив 20 країн з найвищою середньою зп. Австрія там щось на 8му чи 7му місці, поряд зі Штатами, з середньою зп на рівні 4+ К ойро. Довго ржав.

Ну на Вас дивляться як в такій бідній країні можна наколотити стільки бабла... Ну на Вас дивляться як в такій бідній країні можна наколотити стільки бабла...

Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах. Україна була бідна по статистичним даним, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.

можете прокоментувати

можете прокоментувати

"A developed country is not a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation." —Gustavo Petro

Повідомлень: 30136 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 08:33 ‼️ Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО



💁🏻‍♂️ Польща змінює спеціальний закон про допомогу українським біженцям. За відповідне рішення проголосували 429 депутатів польського Сейму. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.



1️⃣ Українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року ЗМУШЕНІ БУДУТЬ ПЛАТИТИ 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).



☝🏻 Від травня наступного року українським біженцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).



🙅🏻‍♂️ ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ:

❌ людей з інвалідністю;

❌ осіб пенсійного віку;

❌ вагітних жінок;

❌ жінок з дітьми до року;

❌ жінок із трьома та більше дітьми;

❌ осіб у складній ситуації.



❗️ ВОНИ Й НАДАЛІ ПРОЖИВАТИМУТЬ У ТАКИХ МІСЦЯХ БЕЗКОШТОВНО!



Українські студенти-чоловіки зможуть вчитися у закордонних вишах: деталі



2️⃣ ЯКЩО ХТОСЬ ЩОРАЗУ ВИЇЖДЖАТИМЕ З ПОЛЬЩІ, ТО СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА, ЯКУ ВИПЛАЧУЮТЬ ГМІНИ (адміністративна одиниця Польщі) ЧИ ZUS (польське управління соціального страхування), ЗАМОРОЖУВАТИМЕТЬСЯ. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.



👉🏻 Посвідчення водія: у яких випадках необхідно мати міжнародний документ?



3️⃣ Зміни в законі передбачають ВИЗНАННЯ У ПОЛЬЩІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ДОСТУПНОГО У ДОДАТКУ «ДІЯ» (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в країні для українських біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.



👉🏻 Які особливості виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство?



4️⃣ Скасовано положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Проте спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі втікачам від війни в Україні протягом 1,5 років, починаючи з 24 лютого поточного року – до 24 серпня 2023 року.



5️⃣ Українці, які рятуються від війни в Україні, матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).



vitaliian

Повідомлень: 15749 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2078 раз. Подякували: 2946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 09:38 vitaliian написав: ‼️ Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО

В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. BIGor

Повідомлень: 7020 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 10:04 BIGor написав: vitaliian написав: ‼️ Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО

В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города.

То якийсь ріал економ) В нашому, що стоїть майже на а4 трасі - xc90, мерс s, ікси п‘яті-шості, q7. Найдорожче sq8. Але зараз менше. Або сніг загнав під землю, або смог в теплі краї) То якийсь ріал економ) В нашому, що стоїть майже на а4 трасі - xc90, мерс s, ікси п‘яті-шості, q7. Найдорожче sq8. Але зараз менше. Або сніг загнав під землю, або смог в теплі краї) gonchik74

