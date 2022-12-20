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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 гру, 2022 13:58
andrijk777 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Україна була бідна по статистичним даним
, тому що більшість " в тєні" і в конвертах.
І де мої
тіньові багатства і прибутки з конвертів? Чи зараз почнете розсказувати про успішних таксистів, масажистів, барист ітд що заколачують 3 кує в міс?
Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна.
На практиці це означає що середня зарплата в Україні не 15000, а 20000. Все просто.
Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться.
По моїй провінції медіанна зарплата до війни на руки була 6000-10000 грн.
А тут пишете що 20000. Якось не все просто.
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