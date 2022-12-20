BIGor написав: andrijk777 написав:
Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна.
На практиці це означає що середня зарплата
в Україні не 15000, а 20000. Все просто.
Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться.
По моїй провінції медіанна зарплата
до війни на руки була 6000-10000 грн.
А тут пишете що 20000. Якось не все просто.
Середня і медіанна абсолютно різні речі.
А обчислення медіанної "в провінції" взагалі позбавлене змісту. Тому що в загальноукраїнській статистиці більшість людей "з провінції" попадуть в нижню половину медіанної зарплати.
*Загалом я бачу чітке розмежування. Ті що живіть в Україні і пов'язують з нею життя - ті прикрашають життя тут. Не все в Україні так погано і т.д.
Ті що звалили прикрашають життя там. Там все прекрасно. На харчування трачу ті самі гроші, зарплата в рази більша.