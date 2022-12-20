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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:13

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна.
На практиці це означає що середня зарплата в Україні не 15000, а 20000. Все просто.
Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться. :D :D

По моїй провінції медіанна зарплата до війни на руки була 6000-10000 грн.
А тут пишете що 20000. Якось не все просто.

Середня і медіанна абсолютно різні речі.
А обчислення медіанної "в провінції" взагалі позбавлене змісту. Тому що в загальноукраїнській статистиці більшість людей "з провінції" попадуть в нижню половину медіанної зарплати.

*Загалом я бачу чітке розмежування. Ті що живіть в Україні і пов'язують з нею життя - ті прикрашають життя тут. Не все в Україні так погано і т.д.
Ті що звалили прикрашають життя там. Там все прекрасно. На харчування трачу ті самі гроші, зарплата в рази більша. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:59

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  vitaliian написав:
Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО

В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города.
Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:06

  Faceless написав:
BIGor написав:В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города.
Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке

Ланос? Народний автомобіль? :mrgreen: Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, в 3,5 рази дешевше вашого так званого "середнього" автомобіля.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:15

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города.
Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке

Ланос? Народний автомобіль? :mrgreen: Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, в 3,5 рази дешевше вашого так званого "середнього" автомобіля.

Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.
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