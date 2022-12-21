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andrijk777 написав:Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна. На практиці це означає що середня зарплата в Україні не 15000, а 20000. Все просто. Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться.
По моїй провінції медіанна зарплата до війни на руки була 6000-10000 грн. А тут пишете що 20000. Якось не все просто.
Середня і медіанна абсолютно різні речі. А обчислення медіанної "в провінції" взагалі позбавлене змісту. Тому що в загальноукраїнській статистиці більшість людей "з провінції" попадуть в нижню половину медіанної зарплати.
*Загалом я бачу чітке розмежування. Ті що живіть в Україні і пов'язують з нею життя - ті прикрашають життя тут. Не все в Україні так погано і т.д. Ті що звалили прикрашають життя там. Там все прекрасно. На харчування трачу ті самі гроші, зарплата в рази більша.
‼️ Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО
💁🏻♂️ Польща змінює спеціальний закон про допомогу українським біженцям. За відповідне рішення проголосували 429 депутатів польського Сейму. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
1️⃣ Українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року ЗМУШЕНІ БУДУТЬ ПЛАТИТИ 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).
☝🏻 Від травня наступного року українським біженцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).
🙅🏻♂️ ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ: ❌ людей з інвалідністю; ❌ осіб пенсійного віку; ❌ вагітних жінок; ❌ жінок з дітьми до року; ❌ жінок із трьома та більше дітьми; ❌ осіб у складній ситуації.
❗️ ВОНИ Й НАДАЛІ ПРОЖИВАТИМУТЬ У ТАКИХ МІСЦЯХ БЕЗКОШТОВНО!
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2️⃣ ЯКЩО ХТОСЬ ЩОРАЗУ ВИЇЖДЖАТИМЕ З ПОЛЬЩІ, ТО СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА, ЯКУ ВИПЛАЧУЮТЬ ГМІНИ (адміністративна одиниця Польщі) ЧИ ZUS (польське управління соціального страхування), ЗАМОРОЖУВАТИМЕТЬСЯ. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.
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3️⃣ Зміни в законі передбачають ВИЗНАННЯ У ПОЛЬЩІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ДОСТУПНОГО У ДОДАТКУ «ДІЯ» (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в країні для українських біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.
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4️⃣ Скасовано положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Проте спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі втікачам від війни в Україні протягом 1,5 років, починаючи з 24 лютого поточного року – до 24 серпня 2023 року.
5️⃣ Українці, які рятуються від війни в Україні, матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).
У жителей Жданова, Изюма, Волновахи с Лисичанском они прописку будут проверять чтоб не выгнать невзначай или потребуют доки на текущие руины квартиры?
Faceless написав:Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.
По салоном взагалі не дивився, я ж з України. Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль.
Faceless написав:Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.
По салоном взагалі не дивився, я ж з України. Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль.
Я теж з України, і що? Ну якби дивилися, зрозуміли б, як ви неправі. "Елітка" подорожче за середню вартість квартир.