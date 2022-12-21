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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 243244245246 Додано: Вів 20 гру, 2022 17:13 BIGor написав: andrijk777 написав: Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна.

На практиці це означає що середня зарплата в Україні не 15000, а 20000. Все просто.

Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться. Людина чітко написала "по статистичним даним". Це означає що "де мої" не канає. Ви просто один з 20 мільйонів і ваш вплив на "статисику" рівний одна двадцяти-мільйонна, тобто мізерна.На практиці це означає щов Україні не 15000, а 20000. Все просто.Ви заробляли 20000? Напевно так. Значить все сходиться.

По моїй провінції медіанна зарплата до війни на руки була 6000-10000 грн.

А тут пишете що 20000. Якось не все просто. По моїй провінціїдо війни на руки була 6000-10000 грн.А тут пишете що 20000. Якось не все просто.

Середня і медіанна абсолютно різні речі.

А обчислення медіанної "в провінції" взагалі позбавлене змісту. Тому що в загальноукраїнській статистиці більшість людей "з провінції" попадуть в нижню половину медіанної зарплати.



*Загалом я бачу чітке розмежування. Ті що живіть в Україні і пов'язують з нею життя - ті прикрашають життя тут. Не все в Україні так погано і т.д.

Ті що звалили прикрашають життя там. Там все прекрасно. На харчування трачу ті самі гроші, зарплата в рази більша. Середня і медіанна абсолютно різні речі.А обчислення медіанної "в провінції" взагалі позбавлене змісту. Тому що в загальноукраїнській статистиці більшість людей "з провінції" попадуть в нижню половину медіанної зарплати.*Загалом я бачу чітке розмежування. Ті що живіть в Україні і пов'язують з нею життя - ті прикрашають життя тут. Не все в Україні так погано і т.д.Ті що звалили прикрашають життя там. Там все прекрасно. На харчування трачу ті самі гроші, зарплата в рази більша. andrijk777

Повідомлень: 4291 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 21:59 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: vitaliian написав: Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО

В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке Faceless

Модератор Повідомлень: 32420 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 22:06 Faceless написав: BIGor написав: В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке

Ланос? Народний автомобіль? Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, в 3,5 рази дешевше вашого так званого "середнього" автомобіля. Ланос? Народний автомобіль?Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, ввашого так званого "середнього" автомобіля. BIGor

Повідомлень: 7040 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2022 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: В моем экономе поселились киевляне, авто у них за 35 куе. Т.е. разные бывают беженцы. Те которые живут на помощь - в основном маленькие города. Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке Так якщо казати про вартість з салону, 35куо - це ніякий не преміум, щось середнє таке

Ланос? Народний автомобіль? Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, в 3,5 рази дешевше вашого так званого "середнього" автомобіля. Ланос? Народний автомобіль?Ми цілимся купити авто десь до 10 куе, ввашого так званого "середнього" автомобіля.

Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Faceless

Модератор Повідомлень: 32420 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 01:33 vitaliian написав: ‼️ Польща змінює правила для біженців з України: ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА ЖИТЛО



💁🏻‍♂️ Польща змінює спеціальний закон про допомогу українським біженцям. За відповідне рішення проголосували 429 депутатів польського Сейму. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.



1️⃣ Українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року ЗМУШЕНІ БУДУТЬ ПЛАТИТИ 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).



☝🏻 Від травня наступного року українським біженцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).



🙅🏻‍♂️ ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ:

❌ людей з інвалідністю;

❌ осіб пенсійного віку;

❌ вагітних жінок;

❌ жінок з дітьми до року;

❌ жінок із трьома та більше дітьми;

❌ осіб у складній ситуації.



❗️ ВОНИ Й НАДАЛІ ПРОЖИВАТИМУТЬ У ТАКИХ МІСЦЯХ БЕЗКОШТОВНО!



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2️⃣ ЯКЩО ХТОСЬ ЩОРАЗУ ВИЇЖДЖАТИМЕ З ПОЛЬЩІ, ТО СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА, ЯКУ ВИПЛАЧУЮТЬ ГМІНИ (адміністративна одиниця Польщі) ЧИ ZUS (польське управління соціального страхування), ЗАМОРОЖУВАТИМЕТЬСЯ. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.



👉🏻 Посвідчення водія: у яких випадках необхідно мати міжнародний документ?



3️⃣ Зміни в законі передбачають ВИЗНАННЯ У ПОЛЬЩІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ДОСТУПНОГО У ДОДАТКУ «ДІЯ» (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в країні для українських біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.



👉🏻 Які особливості виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство?



4️⃣ Скасовано положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Проте спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі втікачам від війни в Україні протягом 1,5 років, починаючи з 24 лютого поточного року – до 24 серпня 2023 року.



5️⃣ Українці, які рятуються від війни в Україні, матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).





У жителей Жданова, Изюма, Волновахи с Лисичанском они прописку будут проверять чтоб не выгнать невзначай или потребуют доки на текущие руины квартиры? У жителей Жданова, Изюма, Волновахи с Лисичанском они прописку будут проверять чтоб не выгнать невзначай или потребуют доки на текущие руины квартиры? барабашов Повідомлень: 2804 З нами з: 16.06.15 Подякував: 234 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 09:32 Faceless написав: Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.

По салоном взагалі не дивився, я ж з України.

Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. По салоном взагалі не дивився, я ж з України.Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. BIGor

Повідомлень: 7040 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство

https://dou.ua/lenta/news/fedorov-on-va ... xes-in-it/



Мапа країн, до яких переїхали українські ІТ-фахівці (Літо 2022)

Польща 28,1%

Німеччина 9,2%

Португалія 6,8%

Іспанія 6,6%

Чехія 5,5%

Туреччина 4,0%

Болгарія 3,1%

Румунія 3,0%

Хорватія 2,6%

Італія 2,4%

Вел. Британія 2,3%

Австрія 2,0%

Словаччина 1,8%

Кіпр 1,7%

Франція 1,7%

Нідерланди 1,2%

Чорногорія 1,2%

Грузія 1,2%

Швейцарія 1,1%

Канада 1,0% Цікава інфографікаМапа країн, до яких переїхали українські ІТ-фахівці (Літо 2022)Польща 28,1%Німеччина 9,2%Португалія 6,8%Іспанія 6,6%Чехія 5,5%Туреччина 4,0%Болгарія 3,1%Румунія 3,0%Хорватія 2,6%Італія 2,4%Вел. Британія 2,3%Австрія 2,0%Словаччина 1,8%Кіпр 1,7%Франція 1,7%Нідерланди 1,2%Чорногорія 1,2%Грузія 1,2%Швейцарія 1,1%Канада 1,0% BIGor

Повідомлень: 7040 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 09:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.

По салоном взагалі не дивився, я ж з України.

Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. По салоном взагалі не дивився, я ж з України.Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. Я теж з України, і що?

Ну якби дивилися, зрозуміли б, як ви неправі. "Елітка" подорожче за середню вартість квартир. Я теж з України, і що?Ну якби дивилися, зрозуміли б, як ви неправі. "Елітка" подорожче за середню вартість квартир. Faceless

Модератор Повідомлень: 32420 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 10:31 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.

По салоном взагалі не дивився, я ж з України.

Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. По салоном взагалі не дивився, я ж з України.Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. Я теж з України, і що?

Ви з "Києва Фейслеса", це зовсім інше. Ви з "Києва Фейслеса", це зовсім інше. BIGor

Повідомлень: 7040 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 гру, 2022 11:01 BIGor написав: Faceless написав: Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками. Ви давно ціни в салонах дивилися (я ж про ціну нового писав) ? Так, це щось середнє, не якийсь китаєць, не найбюджетніше в базовій комплектації, але і не лексуси з акурами і крузаками.

По салоном взагалі не дивився, я ж з України.

Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль. По салоном взагалі не дивився, я ж з України.Це ви неправі 100%, авто за 35 куе - це елітка. Як для України, так і для Польщі. Може в Києві такі багатії живуть, що звичайно для них це звичайний економ-автомобіль.

35 це навіть базовий пассат не влазить, яка, нафіг елітка))) Б/у елітка за 35 це 5+ років і 200 ткм)

А так то наміри нормальні. В Кракові машину дорожче 10-ки мати не варто. У них ставлення до машини інше, правильне. 35 це навіть базовий пассат не влазить, яка, нафіг елітка))) Б/у елітка за 35 це 5+ років і 200 ткм)А так то наміри нормальні. В Кракові машину дорожче 10-ки мати не варто. У них ставлення до машини інше, правильне. gonchik74

Повідомлень: 158 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 243244245246 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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