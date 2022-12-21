RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:13

  барабашов написав:У жителей Жданова, Изюма, Волновахи с Лисичанском они прописку будут проверять чтоб не выгнать невзначай или потребуют доки на текущие руины квартиры?

це в методичці так написано? :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2662
З нами з: 29.09.19
Подякував: 377 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 244245246247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5688)
21.12.2022 18:46
ТАС (186)
21.12.2022 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.