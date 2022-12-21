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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:13
барабашов написав:
У жителей Жданова
, Изюма, Волновахи с Лисичанском они прописку будут проверять чтоб не выгнать невзначай или потребуют доки на текущие руины квартиры?
це в методичці так написано?
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Shaman
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