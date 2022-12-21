це в методичці так написано?
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:13
Додано: Чет 22 гру, 2022 01:01
Поляки перші вкурили про " професійних біженців" ( прості- Господі)- це, як в Тефєль чи в Червоний хрест приїздять на " танках" з укр номерами, ще й водій за кермом( звідки знаю, що водій- внєшность дуже не українська))). Работніки Тафєля вже не витримують:" ви хоч золото знімайте, коли сюди йдете!!" І цікаво те, що продукти, які там дають не вартують часу потраченого на дорогу туди. Але...
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