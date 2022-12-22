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Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить? Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с). Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня? Навіщо себе дурити? Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами? Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся. А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну та ті, хто краще за все тут може себе реалізувати: митці (на заході, у порівнянні з Україною, зараз взагалі немає ані емоцій, ані подій - впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури); справжні воїни - тут все зрозуміло; бізнесмени - Україна це все ше дикий захід де можна робити речі та займати ниші, які на заході вже давно зроблені та зайняті; IT-шники - тому що в Україні низькі податки; далі додайте ще когось вже самі - логіка зрозуміла.
Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Наші коли з манікюром, що зробили в Україні, заходять в салон десь в Європі, їх одразу сприймають за багатіїв, бо там таке коштує дуже і дуже дорого.
Vlad442 написав:... Когда жена решила подстричься, она смогла записаться на дату через несколько дней - пришла, украинская одесская парикмахерша, с рекламой между своими в фейсбуке, разрывалась и не успевала...
BIGor написав:Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.
А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку
Ну так, він не був капітаном команди чемпіона квн))
Ром, там круто отработали политтехнологи. Для США медаль за мужество и флаг страны от солдат - самое понятное и ценное в мире. Это дабл вин для двух сторон действо. Посмотрим удастся ли бенефис в ЕС в феврале 2023. ЕС действительно нужна идея для общего объединения, буксуют они и от этого их же экономики в застое