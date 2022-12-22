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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 254255256257>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50

  somilitark написав:
  rjkz написав:ЧТо ей светило в ее Хмельницком?

Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?
Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).
Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?
Навіщо себе дурити?
Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?
Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.
А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!

Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну та ті, хто краще за все тут може себе реалізувати: митці (на заході, у порівнянні з Україною, зараз взагалі немає ані емоцій, ані подій - впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури); справжні воїни - тут все зрозуміло; бізнесмени - Україна це все ше дикий захід де можна робити речі та займати ниші, які на заході вже давно зроблені та зайняті; IT-шники - тому що в Україні низькі податки; далі додайте ще когось вже самі - логіка зрозуміла.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.


Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Наші коли з манікюром, що зробили в Україні, заходять в салон десь в Європі, їх одразу сприймають за багатіїв, бо там таке коштує дуже і дуже дорого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:16

  Vlad442 написав:... Когда жена решила подстричься, она смогла записаться на дату через несколько дней - пришла, украинская одесская парикмахерша, с рекламой между своими в фейсбуке, разрывалась и не успевала...

сразу троих стригла, что ли ? :)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20

  stm написав:
  BIGor написав:Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.

А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку :)

Ну так, він не був капітаном команди чемпіона квн))
Да и старость не радость
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:25

  Ромасик написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.

А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку :)

Ну так, він не був капітаном команди чемпіона квн))

Ром, там круто отработали политтехнологи. Для США медаль за мужество и флаг страны от солдат - самое понятное и ценное в мире. Это дабл вин для двух сторон действо. Посмотрим удастся ли бенефис в ЕС в феврале 2023. ЕС действительно нужна идея для общего объединения, буксуют они и от этого их же экономики в застое ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:26

  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:28

  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:31

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

В Україну слабо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:10

  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.

Пісня шарікова обірвалась на півслові. Тема «взять и поделить» не повністю розкрита
gonchik74
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