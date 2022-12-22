somilitark написав:

rjkz написав: ЧТо ей светило в ее Хмельницком? ЧТо ей светило в ее Хмельницком?

Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?Навіщо себе дурити?Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!