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#<1 ... 254255256257 Додано: Чет 22 гру, 2022 14:29 Investor_K написав: airmax78 написав: Frant написав: Вам з Канади видніше. Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний:

В Україну слабо? В Україну слабо?

Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго. Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго. airmax78 Повідомлень: 41523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 гру, 2022 15:05 airmax78 написав: . Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ . Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ вас франт покусает прямо в аэропорту. airmax78 написав: і багато роботи і багато роботи судя по активности на форуме это и есть ваша работа) airmax78 написав: На мені 4 жінки На мені 4 жінки 4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться. вас франт покусает прямо в аэропорту.судя по активности на форуме это и есть ваша работа)4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться. vitaliian

Повідомлень: 15840 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2079 раз. Подякували: 2947 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 гру, 2022 15:26 vitaliian написав: airmax78 написав: . Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ . Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ вас франт покусает прямо в аэропорту. airmax78 написав: і багато роботи і багато роботи судя по активности на форуме это и есть ваша работа) airmax78 написав: На мені 4 жінки На мені 4 жінки 4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться. вас франт покусает прямо в аэропорту.судя по активности на форуме это и есть ваша работа)4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться.

На форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, а ось провайдер час від часу вимикається).

Я не перебуваю в стосунках з жодною з них. На форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, а ось провайдер час від часу вимикається).Я не перебуваю в стосунках з жодною з них. airmax78 Повідомлень: 41523 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 гру, 2022 15:29 airmax78 написав: форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, Лучше сидите там и флудите, а то модерация заскучает. Лучше сидите там и флудите, а то модерация заскучает. vitaliian

Повідомлень: 15840 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2079 раз. Подякували: 2947 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 254255256257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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