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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:29
Investor_K написав:
В Україну слабо?
Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго.
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airmax78
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Додано: Чет 22 гру, 2022 15:05
airmax78 написав:
. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ
вас франт покусает прямо в аэропорту.
airmax78 написав:
і багато роботи
судя по активности на форуме это и есть ваша работа)
airmax78 написав:
На мені 4 жінки
4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться.
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vitaliian
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Додано: Чет 22 гру, 2022 15:26
vitaliian написав: airmax78 написав:
. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ
вас франт покусает прямо в аэропорту.
airmax78 написав:
і багато роботи
судя по активности на форуме это и есть ваша работа)
airmax78 написав:
На мені 4 жінки
4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться.
На форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, а ось провайдер час від часу вимикається).
Я не перебуваю в стосунках з жодною з них.
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airmax78
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Додано: Чет 22 гру, 2022 15:29
airmax78 написав:
форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди,
Лучше сидите там и флудите, а то модерация заскучает.
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vitaliian
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