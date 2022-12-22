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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:29

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

В Україну слабо?

Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:05

  airmax78 написав:. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ
вас франт покусает прямо в аэропорту.
  airmax78 написав:і багато роботи
судя по активности на форуме это и есть ваша работа)
  airmax78 написав:На мені 4 жінки
4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:26

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ
вас франт покусает прямо в аэропорту.
  airmax78 написав:і багато роботи
судя по активности на форуме это и есть ваша работа)
  airmax78 написав:На мені 4 жінки
4 женщины это мега респект. Вряд ли на форуме с вам кто то сможет тягаться.

На форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди, а ось провайдер час від часу вимикається).
Я не перебуваю в стосунках з жодною з них.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 15:29

  airmax78 написав:форумі також буде важче флудити через відсутність тирнету (світло в квітці є завжди,
Лучше сидите там и флудите, а то модерация заскучает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:38

43% українських дітей через війну навчаються в школах ЄС, - про це розповіла член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії Ганна Сахно

Станом на вересень цього року 2,25 мільйона школярів України навчаються в країнах Євросоюзу. Іще в вересні 2021 в українських школах і дитсадках вчилися 5,4 мільйона дітей. 

Діти це сама більша проблема. Навіть по офіційних даних(до війни) у нас кількість новонароджених дівчаток менша ніж кількість 85-річних бабусь.
Я навіть не знаю що тут буде через 10-20 років.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:58

  airmax78 написав:впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури
Без сомнения, ваши таланты будут высоко оценены!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:09

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури
Без сомнения, ваши таланты будут высоко оценены!

Шкода що ви не читаєте сучасну українську прозу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:54

  vitaliian написав:Gastarbaiter Vlad442 rjkz
спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.


Почему бизнесменами?
В США не очень-то и стремяться стать бизнесменами.
Народ хочет работать на большую компанию с 9 до5, иметь кучу бенефитов и хорошую зарплату. И при этом чтобы в нерабочее время им не парили мозг.
У бизнесмена 90% времени бодрствования в голове его бизнес.
Так хотят жить далеко не все.
rjkz
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