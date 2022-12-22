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#<1 ... 255256257258 Додано: Чет 22 гру, 2022 23:37 stm написав: Ой+ написав: Краще цього і не знати, але припущення можна зробити:





Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86% українців, які виїхали, рятуючись од війни, становлять жінки, 84% українських біженців — працездатного віку. 90% молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту. Для порівняння: у ЄС ця цифра становить 84%. Вищу освіту мають 49% опитаних.

Біженці нечасто повертаються до «бідних країн» після того, як отримали можливість пожити «в багатих країнах», навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. Чим довше триватиме конфлікт, чим вищою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим чисельнішою стане нова українська діаспора за кордоном.

Якщо жінки та діти — біженці зможуть ефективно адаптуватися в країнах, що приймають, то після закінчення війни слід очікувати не тільки їх повернення на батьківщину, а й зворотного потоку чоловіків-українців до Європи з метою возз'єднання сімей...

Наміри повернутися частіше звучать від пенсіонерів (20%) або непрацевлаштованих осіб (16%), ніж від тих, хто в країні перебування нині працює (8%).

https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zalishitisja-c ... tisja.html Більшість українських біженців не повернуться в Україну після закінчення війни. Такого висновку дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки. Від повернення додому українців стримуватимуть зруйнована економіка, ймовірно затяжний конфлікт і невизначеність. Уже зараз рівень безробіття у 35% та 50% зруйнованої інфраструктури країни не лишають українцям екзистенційного вибору «їхати додому чи залишатися в країні, котра прийняла». Цей вибір однозначний.Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86% українців, які виїхали, рятуючись од війни, становлять жінки, 84% українських біженців — працездатного віку. 90% молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту. Для порівняння: у ЄС ця цифра становить 84%. Вищу освіту мають 49% опитаних.Біженці нечасто повертаються до «бідних країн» після того, як отримали можливість пожити «в багатих країнах», навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. Чим довше триватиме конфлікт, чим вищою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим чисельнішою стане нова українська діаспора за кордоном.Якщо жінки та діти — біженці зможуть ефективно адаптуватися в країнах, що приймають, то після закінчення війни слід очікувати не тільки їх повернення на батьківщину, а й зворотного потоку чоловіків-українців до Європи з метою возз'єднання сімей...Наміри повернутися частіше звучать від пенсіонерів (20%) або непрацевлаштованих осіб (16%), ніж від тих, хто в країні перебування нині працює (8%). Краще цього і не знати, але припущення можна зробити:

Вопрос баланса и бытия. Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив. То часть семей вернутся в Украину где есть работа и жильё. На сегодня подавляющее большинство работающих - это сфера услуг. Нет клиентов - нет услуг. Далее оставшиеся и с работой. Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.

Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать ))) Вопрос баланса и бытия. Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив. То часть семей вернутся в Украину где есть работа и жильё. На сегодня подавляющее большинство работающих - это сфера услуг. Нет клиентов - нет услуг. Далее оставшиеся и с работой. Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))

А у каких-то украинских мужчин и желания не возникнет воссоединяться, как, возможно, и у некоторых несознательных женщин. А у каких-то украинских мужчин и желания не возникнет воссоединяться, как, возможно, и у некоторых несознательных женщин. airmax78 Повідомлень: 41536 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 255256257258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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