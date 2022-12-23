Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:GastarbaiterVlad442rjkz спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Почему бизнесменами? В США не очень-то и стремяться стать бизнесменами. Народ хочет работать на большую компанию с 9 до5, иметь кучу бенефитов и хорошую зарплату. И при этом чтобы в нерабочее время им не парили мозг. У бизнесмена 90% времени бодрствования в голове его бизнес. Так хотят жить далеко не все.
andrijk777 написав:Діти це сама більша проблема. Навіть по офіційних даних(до війни) у нас кількість новонароджених дівчаток менша ніж кількість 85-річних бабусь. Я навіть не знаю що тут буде через 10-20 років.
Краще цього і не знати, але припущення можна зробити:
Більшість українських біженців не повернуться в Україну після закінчення війни. Такого висновку дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки. Від повернення додому українців стримуватимуть зруйнована економіка, ймовірно затяжний конфлікт і невизначеність. Уже зараз рівень безробіття у 35% та 50% зруйнованої інфраструктури країни не лишають українцям екзистенційного вибору «їхати додому чи залишатися в країні, котра прийняла». Цей вибір однозначний.
Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86% українців, які виїхали, рятуючись од війни, становлять жінки, 84% українських біженців — працездатного віку. 90% молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту. Для порівняння: у ЄС ця цифра становить 84%. Вищу освіту мають 49% опитаних. Біженці нечасто повертаються до «бідних країн» після того, як отримали можливість пожити «в багатих країнах», навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. Чим довше триватиме конфлікт, чим вищою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим чисельнішою стане нова українська діаспора за кордоном. Якщо жінки та діти — біженці зможуть ефективно адаптуватися в країнах, що приймають, то після закінчення війни слід очікувати не тільки їх повернення на батьківщину, а й зворотного потоку чоловіків-українців до Європи з метою возз'єднання сімей... Наміри повернутися частіше звучать від пенсіонерів (20%) або непрацевлаштованих осіб (16%), ніж від тих, хто в країні перебування нині працює (8%). https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zalishitisja-c ... tisja.html
andrijk777 написав:Діти це сама більша проблема. Навіть по офіційних даних(до війни) у нас кількість новонароджених дівчаток менша ніж кількість 85-річних бабусь. Я навіть не знаю що тут буде через 10-20 років.
Краще цього і не знати, але припущення можна зробити:
Більшість українських біженців не повернуться в Україну після закінчення війни. Такого висновку дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки. Від повернення додому українців стримуватимуть зруйнована економіка, ймовірно затяжний конфлікт і невизначеність. Уже зараз рівень безробіття у 35% та 50% зруйнованої інфраструктури країни не лишають українцям екзистенційного вибору «їхати додому чи залишатися в країні, котра прийняла». Цей вибір однозначний.
Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86% українців, які виїхали, рятуючись од війни, становлять жінки, 84% українських біженців — працездатного віку. 90% молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту. Для порівняння: у ЄС ця цифра становить 84%. Вищу освіту мають 49% опитаних. Біженці нечасто повертаються до «бідних країн» після того, як отримали можливість пожити «в багатих країнах», навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. Чим довше триватиме конфлікт, чим вищою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим чисельнішою стане нова українська діаспора за кордоном. Якщо жінки та діти — біженці зможуть ефективно адаптуватися в країнах, що приймають, то після закінчення війни слід очікувати не тільки їх повернення на батьківщину, а й зворотного потоку чоловіків-українців до Європи з метою возз'єднання сімей... Наміри повернутися частіше звучать від пенсіонерів (20%) або непрацевлаштованих осіб (16%), ніж від тих, хто в країні перебування нині працює (8%). https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zalishitisja-c ... tisja.html
Вопрос баланса и бытия. Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив. То часть семей вернутся в Украину где есть работа и жильё. На сегодня подавляющее большинство работающих - это сфера услуг. Нет клиентов - нет услуг. Далее оставшиеся и с работой. Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20. Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
Ой+ написав:Краще цього і не знати, але припущення можна зробити:
Більшість українських біженців не повернуться в Україну після закінчення війни. Такого висновку дійшли експерти європейського аналітичного центру Bruegel, базованого в Брюсселі, який спеціалізується на питаннях економіки. Від повернення додому українців стримуватимуть зруйнована економіка, ймовірно затяжний конфлікт і невизначеність. Уже зараз рівень безробіття у 35% та 50% зруйнованої інфраструктури країни не лишають українцям екзистенційного вибору «їхати додому чи залишатися в країні, котра прийняла». Цей вибір однозначний.
Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців (UNHCR), 86% українців, які виїхали, рятуючись од війни, становлять жінки, 84% українських біженців — працездатного віку. 90% молодих людей мають закінчену середню шкільну освіту. Для порівняння: у ЄС ця цифра становить 84%. Вищу освіту мають 49% опитаних. Біженці нечасто повертаються до «бідних країн» після того, як отримали можливість пожити «в багатих країнах», навіть коли безпекова ситуація на їхній батьківщині стабілізувалася. Чим довше триватиме конфлікт, чим вищою буде невизначеність щодо остаточного статусу України, тим чисельнішою стане нова українська діаспора за кордоном. Якщо жінки та діти — біженці зможуть ефективно адаптуватися в країнах, що приймають, то після закінчення війни слід очікувати не тільки їх повернення на батьківщину, а й зворотного потоку чоловіків-українців до Європи з метою возз'єднання сімей... Наміри повернутися частіше звучать від пенсіонерів (20%) або непрацевлаштованих осіб (16%), ніж від тих, хто в країні перебування нині працює (8%). https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zalishitisja-c ... tisja.html
Вопрос баланса и бытия. Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив. То часть семей вернутся в Украину где есть работа и жильё. На сегодня подавляющее большинство работающих - это сфера услуг. Нет клиентов - нет услуг. Далее оставшиеся и с работой. Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20. Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
А у каких-то украинских мужчин и желания не возникнет воссоединяться, как, возможно, и у некоторых несознательных женщин.
stm написав:Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.
Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.