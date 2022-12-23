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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17

  Ой+ написав:
  stm написав:Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.

Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.

Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти.
BIGor
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  #<1 ... 255256257258
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