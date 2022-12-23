Ой+ написав:
Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.
Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти.