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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17

  Ой+ написав:
  stm написав:Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.

Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.

Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:36

  anduzenko написав:Вопрос, какая польза будет обществу от вернувшихся, с учётом того что они не смогли вписаться в близкие к идеальным условия, созданные для них в ЕС.
То есть, это такой грандиозный фильтр по приспособляемости и экономической полезности. Те, кто что-то из себя представляет как специалист (я про реальную экономику, а не историков\филологов\т.п.), и те кто готов тяжело пахать ради будущего своих детей, - в массе останутся. Кто будет кормить тех, кто вернётся, - всяких оказателей услуг и бюджетников - вот это вопрос.

Не, ну фермеры всех прокормят, наверно. Но 500 евро минималку я не ожидаю.

500 євро мінімалка? Ви явно відірвані від реальності.
В Болгарії мінімалка 311 євро!! І вона член ЕС з 2007 року!
Думаю якщо Україна стане членом ЕС(допустимо через 10 років), мінімалка у нас зрівняється або буде вища ніж болгарська.

А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
І вище привели статистику - 86% жінок! Дуже сильно сумніваюсь що ці жінки "что-то из себя представляет как специалист". :D
Якраз навпаки, ці жінки нічого тут не досягли і звалили тому що з'явився шанс звалити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?

Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
BIGor
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