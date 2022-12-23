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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17
Ой+ написав: stm написав:
Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.
Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.
Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:36
anduzenko написав:
Вопрос, какая польза будет обществу от вернувшихся, с учётом того что они не смогли вписаться в близкие к идеальным условия, созданные для них в ЕС.
То есть, это такой грандиозный фильтр по приспособляемости и экономической полезности. Те, кто что-то из себя представляет как специалист (я про реальную экономику, а не историков\филологов\т.п.), и те кто готов тяжело пахать ради будущего своих детей, - в массе останутся. Кто будет кормить тех, кто вернётся, - всяких оказателей услуг и бюджетников - вот это вопрос.
Не, ну фермеры всех прокормят, наверно. Но 500 евро минималку я не ожидаю.
500 євро мінімалка? Ви явно відірвані від реальності.
В Болгарії мінімалка 311 євро!! І вона член ЕС з 2007 року!
Думаю якщо Україна стане членом ЕС(допустимо через 10 років), мінімалка у нас зрівняється або буде вища ніж болгарська.
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
І вище привели статистику - 86% жінок! Дуже сильно сумніваюсь що ці жінки "что-то из себя представляет как специалист".
Якраз навпаки, ці жінки нічого тут не досягли і звалили тому що з'явився шанс звалити.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:57
andrijk777 написав:
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
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