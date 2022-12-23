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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17
Ой+ написав: stm написав:
Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.
Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.
Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:36
anduzenko написав:
Вопрос, какая польза будет обществу от вернувшихся, с учётом того что они не смогли вписаться в близкие к идеальным условия, созданные для них в ЕС.
То есть, это такой грандиозный фильтр по приспособляемости и экономической полезности. Те, кто что-то из себя представляет как специалист (я про реальную экономику, а не историков\филологов\т.п.), и те кто готов тяжело пахать ради будущего своих детей, - в массе останутся. Кто будет кормить тех, кто вернётся, - всяких оказателей услуг и бюджетников - вот это вопрос.
Не, ну фермеры всех прокормят, наверно. Но 500 евро минималку я не ожидаю.
500 євро мінімалка? Ви явно відірвані від реальності.
В Болгарії мінімалка 311 євро!! І вона член ЕС з 2007 року!
Думаю якщо Україна стане членом ЕС(допустимо через 10 років), мінімалка у нас зрівняється або буде вища ніж болгарська.
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
І вище привели статистику - 86% жінок! Дуже сильно сумніваюсь що ці жінки "что-то из себя представляет как специалист".
Якраз навпаки, ці жінки нічого тут не досягли і звалили тому що з'явився шанс звалити.
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andrijk777
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:57
andrijk777 написав:
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
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BIGor
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:52
BIGor написав: andrijk777 написав:
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:07
stm написав:
Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.
Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.
П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.
Востаннє редагувалось slonomag
в П'ят 23 гру, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:08
stm написав: BIGor написав: andrijk777 написав:
А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?
Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.
Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:05
slonomag написав: stm написав:
Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.
Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.
П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.
Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))
Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.
Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))
Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))
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stm
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:26
stm написав:
Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))
Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.
Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))
Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))
Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.
А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя?
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