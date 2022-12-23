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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 256257258259> Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17 Ой+ написав: stm написав: Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив. Когда закончится война не у каждого мужчины возникнет порыв без знания языка работать за меньшие деньги, чем нейтив.

Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні. Далі у багатьох є надмірно оптимістичні очікування, що кінець війни близенько. А війна, на превеликий жаль, триває, руйнації відбуваються, демографія погіршується, виїзд, хай вже не такий вибуховий як на початках, але є. Зараз багато чого підтримується за рахунок зовнішніх грантів та позик, ну і проїдання нахомяченого "втомленими від війни" в "епоху бідності". По закінченню війни багатьом прийдеться спуститись на убогу землю, бо навряд чи підтримка залишатеметься на такому ж рівні.

Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти. Зараз те що дають - половина кредити. Ще до війни у України було біля 1 трл. боргу (брали на дороги, розширення автопарку і Кончі-заспи). Після - ще більше. І за це будуть платити ваші діти. BIGor

Повідомлень: 7060 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:36 anduzenko написав: Вопрос, какая польза будет обществу от вернувшихся, с учётом того что они не смогли вписаться в близкие к идеальным условия, созданные для них в ЕС.

То есть, это такой грандиозный фильтр по приспособляемости и экономической полезности. Те, кто что-то из себя представляет как специалист (я про реальную экономику, а не историков\филологов\т.п.), и те кто готов тяжело пахать ради будущего своих детей, - в массе останутся. Кто будет кормить тех, кто вернётся, - всяких оказателей услуг и бюджетников - вот это вопрос.



Не, ну фермеры всех прокормят, наверно. Но 500 евро минималку я не ожидаю. Вопрос, какая польза будет обществу от вернувшихся, с учётом того что они не смогли вписаться в близкие к идеальным условия, созданные для них в ЕС.То есть, это такой грандиозный фильтр по приспособляемости и экономической полезности. Те, кто что-то из себя представляет как специалист (я про реальную экономику, а не историков\филологов\т.п.), и те кто готов тяжело пахать ради будущего своих детей, - в массе останутся. Кто будет кормить тех, кто вернётся, - всяких оказателей услуг и бюджетников - вот это вопрос.Не, ну фермеры всех прокормят, наверно. Но 500 евро минималку я не ожидаю.

500 євро мінімалка? Ви явно відірвані від реальності.

В Болгарії мінімалка 311 євро!! І вона член ЕС з 2007 року!

Думаю якщо Україна стане членом ЕС(допустимо через 10 років), мінімалка у нас зрівняється або буде вища ніж болгарська.



А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?

І вище привели статистику - 86% жінок! Дуже сильно сумніваюсь що ці жінки "что-то из себя представляет как специалист".

Якраз навпаки, ці жінки нічого тут не досягли і звалили тому що з'явився шанс звалити. 500 євро мінімалка? Ви явно відірвані від реальності.В Болгарії мінімалка 311 євро!! І вона член ЕС з 2007 року!Думаю якщо Україна стане членом ЕС(допустимо через 10 років), мінімалка у нас зрівняється або буде вища ніж болгарська.А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?І вище привели статистику - 86% жінок! Дуже сильно сумніваюсь що ці жінки "что-то из себя представляет как специалист".Якраз навпаки, ці жінки нічого тут не досягли і звалили тому що з'явився шанс звалити. andrijk777

Повідомлень: 4296 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули? А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?

Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст. Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст. BIGor

Повідомлень: 7060 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:52 BIGor написав: andrijk777 написав: А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули? А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?

Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст. Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.

Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее. Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее. stm

Повідомлень: 3591 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:07 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.

Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать ))) Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))

А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.

П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится. А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится. Востаннє редагувалось slonomag в П'ят 23 гру, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 173 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:08 stm написав: BIGor написав: andrijk777 написав: А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули? А щодо того що виїжджають спеціалісти - явно голослівне твердження. Чого ті "спеціалісти" тут нічого не здобули?

Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст. Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.

Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее. Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.

Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. BIGor

Повідомлень: 7060 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1493 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:05 slonomag написав: stm написав: Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.

Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать ))) Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))

А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.

П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится. А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.

Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))

Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.

Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))

Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? ))) Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? ))) stm

Повідомлень: 3591 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:26 stm написав: Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))

Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.

Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))

Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? ))) Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))

Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.

А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя? Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя? Gastarbaiter Повідомлень: 2297 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:42 Gastarbaiter написав: Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.

А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя? Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя?

Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали... Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали... stm

Повідомлень: 3591 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:08 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? ))) Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))

Ну я потому и начал платить тут 25% вместо 5% в Украине - украинские доходы не котируются. И справка о предыдущих заработках тоже (для отбеливания денег для 1го взноса). В Польше вроде тоже (bee писал что у него были проблемы с банком). Хочешь стать полноценным жителем новой страны - будь добр легализируйся полностью, а не тут я испанец, а тут украинец потому что там налоги ниже. Как-то так

Для магазинов (супемаркетов) я пару десятков фраз уже выучил - хватает. В мелких магазинах где надо пальцем тыкать что тебе надо жена общается, она тут на пол года дольше чем я.

С детьми ходили в больничку к педиатру. Опять же жена общалась, вроде все понятно. Стоматолога русского нашли.

В школе я могу на англ поговорить, учителя чуток понимают. Отношение нормальное, не морозятся. Ну жена на испанском с ними говорит. Дети тоже испанский более-менее учат. Пока все норм. Ну я потому и начал платить тут 25% вместо 5% в Украине - украинские доходы не котируются. И справка о предыдущих заработках тоже (для отбеливания денег для 1го взноса). В Польше вроде тоже (bee писал что у него были проблемы с банком). Хочешь стать полноценным жителем новой страны - будь добр легализируйся полностью, а не тут я испанец, а тут украинец потому что там налоги ниже. Как-то такДля магазинов (супемаркетов) я пару десятков фраз уже выучил - хватает. В мелких магазинах где надо пальцем тыкать что тебе надо жена общается, она тут на пол года дольше чем я.С детьми ходили в больничку к педиатру. Опять же жена общалась, вроде все понятно. Стоматолога русского нашли.В школе я могу на англ поговорить, учителя чуток понимают. Отношение нормальное, не морозятся. Ну жена на испанском с ними говорит. Дети тоже испанский более-менее учат. Пока все норм. slonomag Повідомлень: 173 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 256257258259> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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