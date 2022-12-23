|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:11
slonomag написав: stm написав:
Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))
Ну я потому и начал платить тут 25% вместо 5% в Украине - украинские доходы не котируются. И справка о предыдущих заработках тоже (для отбеливания денег для 1го взноса). В Польше вроде тоже (bee писал что у него были проблемы с банком). Хочешь стать полноценным жителем новой страны - будь добр легализируйся полностью, а не тут я испанец, а тут украинец потому что там налоги ниже. Как-то так
Для магазинов (супемаркетов) я пару десятков фраз уже выучил - хватает. В мелких магазинах где надо пальцем тыкать что тебе надо жена общается, она тут на пол года дольше чем я.
С детьми ходили в больничку к педиатру. Опять же жена общалась, вроде все понятно. Стоматолога русского нашли.
В школе я могу на англ поговорить, учителя чуток понимают. Отношение нормальное, не морозятся. Ну жена на испанском с ними говорит. Дети тоже испанский более-менее учат. Пока все норм.
Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))
Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...
Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 23 гру, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3591
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:12
stm написав:
Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали...
До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:18
stm написав:
Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...
Привыкнете. Через какое-то время уже воспринимается как само собой разумеющееся. Когда был прошлой зимой в Украине, то даже уже непривычно было, что в воскресенье можно тоже идти в магазин. А я по привычке уже все в пятницу-субботу купил.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:19
Gastarbaiter написав:
До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях.
Мій дизайнер поки що в Києві, хоча тарифи вже виставляє європейські. Каже що поки що майстри є. Але я вже починаю хвилюватись чи встигну штори пошити та повісити з пряморукими швеями та майстрами перед тим як останній залишить Україну. Розумію вже, що довоєнні ремонти будуть цінуватись як колись цінувались "сталінки" - #такогобільшенероблять
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41551
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:50
stm написав:
Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))
Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...
Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников
Я и в Украине по ночам в магазины не ходил
Вообще скуплялся 2 раза в неделю, когда детей на кружки возил, как раз 1.5 часа хватало пока они занимались. Вообще так получилось что лично у меня с моей работой дома в свободном режиме (8 часов, а там как хочешь распределяй, хоть днем, хоть ночью) график не изменился от слова совсем. Ну это конечно индивидуально, кто без машины и вынужден после работы по вечерам скупляться, или на выходных, европейский график магазинов может быть не очень удобен.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:54
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.
Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.
Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто.
От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32432
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 7631 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|