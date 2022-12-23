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#<1 ... 257258259260> Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:11 slonomag написав: stm написав: Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? ))) Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))

Ну я потому и начал платить тут 25% вместо 5% в Украине - украинские доходы не котируются. И справка о предыдущих заработках тоже (для отбеливания денег для 1го взноса). В Польше вроде тоже (bee писал что у него были проблемы с банком). Хочешь стать полноценным жителем новой страны - будь добр легализируйся полностью, а не тут я испанец, а тут украинец потому что там налоги ниже. Как-то так

Для магазинов (супемаркетов) я пару десятков фраз уже выучил - хватает. В мелких магазинах где надо пальцем тыкать что тебе надо жена общается, она тут на пол года дольше чем я.

С детьми ходили в больничку к педиатру. Опять же жена общалась, вроде все понятно. Стоматолога русского нашли.

В школе я могу на англ поговорить, учителя чуток понимают. Отношение нормальное, не морозятся. Ну жена на испанском с ними говорит. Дети тоже испанский более-менее учат. Пока все норм. Ну я потому и начал платить тут 25% вместо 5% в Украине - украинские доходы не котируются. И справка о предыдущих заработках тоже (для отбеливания денег для 1го взноса). В Польше вроде тоже (bee писал что у него были проблемы с банком). Хочешь стать полноценным жителем новой страны - будь добр легализируйся полностью, а не тут я испанец, а тут украинец потому что там налоги ниже. Как-то такДля магазинов (супемаркетов) я пару десятков фраз уже выучил - хватает. В мелких магазинах где надо пальцем тыкать что тебе надо жена общается, она тут на пол года дольше чем я.С детьми ходили в больничку к педиатру. Опять же жена общалась, вроде все понятно. Стоматолога русского нашли.В школе я могу на англ поговорить, учителя чуток понимают. Отношение нормальное, не морозятся. Ну жена на испанском с ними говорит. Дети тоже испанский более-менее учат. Пока все норм.

Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))

Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...

Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников Востаннє редагувалось stm в П'ят 23 гру, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3591 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:12 stm написав: Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали... Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали...

До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях. До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях. Gastarbaiter Повідомлень: 2298 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:18 stm написав: Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках... Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...

Привыкнете. Через какое-то время уже воспринимается как само собой разумеющееся. Когда был прошлой зимой в Украине, то даже уже непривычно было, что в воскресенье можно тоже идти в магазин. А я по привычке уже все в пятницу-субботу купил. Привыкнете. Через какое-то время уже воспринимается как само собой разумеющееся. Когда был прошлой зимой в Украине, то даже уже непривычно было, что в воскресенье можно тоже идти в магазин. А я по привычке уже все в пятницу-субботу купил. Gastarbaiter Повідомлень: 2298 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:19 Gastarbaiter написав: До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях. До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях.

Мій дизайнер поки що в Києві, хоча тарифи вже виставляє європейські. Каже що поки що майстри є. Але я вже починаю хвилюватись чи встигну штори пошити та повісити з пряморукими швеями та майстрами перед тим як останній залишить Україну. Розумію вже, що довоєнні ремонти будуть цінуватись як колись цінувались "сталінки" - #такогобільшенероблять Мій дизайнер поки що в Києві, хоча тарифи вже виставляє європейські. Каже що поки що майстри є. Але я вже починаю хвилюватись чи встигну штори пошити та повісити з пряморукими швеями та майстрами перед тим як останній залишить Україну. Розумію вже, що довоєнні ремонти будуть цінуватись як колись цінувались "сталінки" - #такогобільшенероблять airmax78 Повідомлень: 41557 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:50 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))

Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...

Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников Я даже не сомневалась что всё жена, а вы рядом ))) это не в обиду, это по тому как вам всё нормально )))Ладно, побежала в магазин. Отдельная радость как тут мне удобно покупать до 21:00 и закрытии супермаркетов на праздниках...Хотя полностью поддерживаю идею, работники маркета - тоже люди желающие праздников

Я и в Украине по ночам в магазины не ходил Вообще скуплялся 2 раза в неделю, когда детей на кружки возил, как раз 1.5 часа хватало пока они занимались. Вообще так получилось что лично у меня с моей работой дома в свободном режиме (8 часов, а там как хочешь распределяй, хоть днем, хоть ночью) график не изменился от слова совсем. Ну это конечно индивидуально, кто без машины и вынужден после работы по вечерам скупляться, или на выходных, европейский график магазинов может быть не очень удобен.

П.С. И да, кто на что учился, жена филолог, у нее уже были разговорный англ и немецкий, конечно ей проще новый язык выучить чтобы общаться в магазинах. А мое дело денег заработать чтобы было за что ходить в эти магазины. Разделение труда Я и в Украине по ночам в магазины не ходилВообще скуплялся 2 раза в неделю, когда детей на кружки возил, как раз 1.5 часа хватало пока они занимались. Вообще так получилось что лично у меня с моей работой дома в свободном режиме (8 часов, а там как хочешь распределяй, хоть днем, хоть ночью) график не изменился от слова совсем. Ну это конечно индивидуально, кто без машины и вынужден после работы по вечерам скупляться, или на выходных, европейский график магазинов может быть не очень удобен.П.С. И да, кто на что учился, жена филолог, у нее уже были разговорный англ и немецкий, конечно ей проще новый язык выучить чтобы общаться в магазинах. А мое дело денег заработать чтобы было за что ходить в эти магазины. Разделение труда Востаннє редагувалось slonomag в П'ят 23 гру, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 175 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:54 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст. Теж згоден, наприклад я в Україні нічого не здобув, буду пробувати з нуля в еміграції. Не думаю, що для України я був якийсь важливий спеціаліст.

Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее. Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.

Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів Faceless

Модератор Повідомлень: 32432 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:12 airmax78 написав: somilitark написав: rjkz написав: ЧТо ей светило в ее Хмельницком? ЧТо ей светило в ее Хмельницком?

Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?

Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).

Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?

Навіщо себе дурити?

Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?

Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.

А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка! Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?Навіщо себе дурити?Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!

Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві. Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.

діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні Shaman

Повідомлень: 2665 З нами з: 29.09.19 Подякував: 377 раз. Подякували: 806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:18 Shaman написав: airmax78 написав: Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві. Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.

діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні

Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.

PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже. Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже. airmax78 Повідомлень: 41557 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:30 Faceless написав: BIGor написав: Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів

Ну вообще да, если цель закрепиться, купить жилье в ближ пару лет, то народ все-таки нормально работает. Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам. Правда это и оплачивается как 1.5 тариф (овертаймы). + курсы языка по 8-10 часов в неделю. Чтобы кто-то ходил фигней страдал я не видел. Ну вообще да, если цель закрепиться, купить жилье в ближ пару лет, то народ все-таки нормально работает. Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам. Правда это и оплачивается как 1.5 тариф (овертаймы). + курсы языка по 8-10 часов в неделю. Чтобы кто-то ходил фигней страдал я не видел. slonomag Повідомлень: 175 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:35 slonomag написав: Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам. Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам.

Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян. Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян. Gastarbaiter Повідомлень: 2298 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 257258259260> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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