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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:54
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам.
Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян.
Испанцы до 10 сидят по кафешкам, жуют круасаны с кофе или бутеры с пивом. И потом сиеста с 16 до 19 аналогично. Ну им то проще, получил 1500евро, на еду с головой, квартира у 90% есть, или вечная ипотека на 30 лет за 300евро в месяц. У них так-то фора - они изначально тут жили, а не как мы, только приехали и сразу надо все, и квартиру, и машину, и тд.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:59
airmax78 написав: Shaman написав: airmax78 написав:
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Не надо тут заливать
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:06
BIGor написав: airmax78 написав: Shaman написав:
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:16
airmax78 написав: BIGor написав:
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:19
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. А ви шукаєтє виправдання своїх негараздів в інших.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний.
Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:28
BIGor написав:
Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі.
Звідки ви цю куйню берете? З якого бюджету? ПЦ... Хфантазьор
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