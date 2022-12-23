RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:54

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам.

Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян. :mrgreen:

Испанцы до 10 сидят по кафешкам, жуют круасаны с кофе или бутеры с пивом. И потом сиеста с 16 до 19 аналогично. Ну им то проще, получил 1500евро, на еду с головой, квартира у 90% есть, или вечная ипотека на 30 лет за 300евро в месяц. У них так-то фора - они изначально тут жили, а не как мы, только приехали и сразу надо все, и квартиру, и машину, и тд.
slonomag
 
Повідомлень: 175
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:59

  airmax78 написав:
  Shaman написав:
  airmax78 написав:Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.

діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні :lol:

Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.

Не надо тут заливать :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:06

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Shaman написав:діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні :lol:

Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.

Не надо тут заливать :D

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
airmax78
 
Повідомлень: 41558
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:16

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Не надо тут заливать :D

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:19

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Не надо тут заливать :D

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.

Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. А ви шукаєтє виправдання своїх негараздів в інших.
airmax78
 
Повідомлень: 41558
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.

Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний.

Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:28

  BIGor написав:Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі.

Звідки ви цю куйню берете? З якого бюджету? ПЦ... Хфантазьор
airmax78
 
Повідомлень: 41558
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 257258259260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (322)
23.12.2022 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.