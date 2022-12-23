|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:54
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам.
Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян.
Испанцы до 10 сидят по кафешкам, жуют круасаны с кофе или бутеры с пивом. И потом сиеста с 16 до 19 аналогично. Ну им то проще, получил 1500евро, на еду с головой, квартира у 90% есть, или вечная ипотека на 30 лет за 300евро в месяц. У них так-то фора - они изначально тут жили, а не как мы, только приехали и сразу надо все, и квартиру, и машину, и тд.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:59
airmax78 написав: Shaman написав: airmax78 написав:
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Не надо тут заливать
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:06
BIGor написав: airmax78 написав: Shaman написав:
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41558
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:16
airmax78 написав: BIGor написав:
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:19
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Не надо тут заливать
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. А ви шукаєтє виправдання своїх негараздів в інших.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41558
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.
Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?
А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.
Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний.
Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7063
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:10
slonomag написав: stm написав:
Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.
Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.
П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.
А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2818
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:12
slonomag написав: stm написав:
Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.
Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))
А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.
П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.
А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2818
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:48
барабашов написав:
А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов.
5куе у меня только последние 2 года, раньше было 3-4куе, и да, всегда показывал как ФОП, почему нет? 5% и спишь спокойно или стремные конторы и боишься что в любой момент за жопу налоговая поймает. Выбор очевиден.
И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают. Когда я дождусь чтобы мне в Запорожье в какой-то спальный район приехал дед мороз и просто так раздавал детям подарки? Отож. Поэтому я спокойно отношусь к разнице в налогах - меня радует то что я сразу вижу на что они расходуются.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:51
slonomag написав:
И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают.
Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|