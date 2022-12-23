Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 258259260261> Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:54 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам. Те что живут вокруг нас все работают, и по вечерам частенько, и по субботам.

Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян. Испанцы, наверное, смотрят, как на инопланетян.

Испанцы до 10 сидят по кафешкам, жуют круасаны с кофе или бутеры с пивом. И потом сиеста с 16 до 19 аналогично. Ну им то проще, получил 1500евро, на еду с головой, квартира у 90% есть, или вечная ипотека на 30 лет за 300евро в месяц. У них так-то фора - они изначально тут жили, а не как мы, только приехали и сразу надо все, и квартиру, и машину, и тд. Испанцы до 10 сидят по кафешкам, жуют круасаны с кофе или бутеры с пивом. И потом сиеста с 16 до 19 аналогично. Ну им то проще, получил 1500евро, на еду с головой, квартира у 90% есть, или вечная ипотека на 30 лет за 300евро в месяц. У них так-то фора - они изначально тут жили, а не как мы, только приехали и сразу надо все, и квартиру, и машину, и тд. slonomag Повідомлень: 177 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:59 airmax78 написав: Shaman написав: airmax78 написав: Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві. Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.

діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні

Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.

PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже. Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.

Не надо тут заливать Не надо тут заливать BIGor

Повідомлень: 7063 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:06 BIGor написав: airmax78 написав: Shaman написав: діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні

Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.

PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже. Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.

Не надо тут заливать Не надо тут заливать

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили. Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили. airmax78 Повідомлень: 41558 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:16 airmax78 написав: BIGor написав: Не надо тут заливать Не надо тут заливать

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили. Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?

А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь. Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь. BIGor

Повідомлень: 7063 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1494 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:19 BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав: Не надо тут заливать Не надо тут заливать

Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили. Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?

А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь. Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.

Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. А ви шукаєтє виправдання своїх негараздів в інших. Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. А ви шукаєтє виправдання своїх негараздів в інших. airmax78 Повідомлень: 41558 З нами з: 25.10.12 Подякував: 952 раз. Подякували: 5121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:24 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили. Ось в тому і різниця між нами: я у відрядженні і повернусь, а ви втікли, "емігрували", скористались можливістю. Хлу та ЗСУ повинні бути вдячним - хуйлу за те що він все це розпочав, а ЗСУ, за те, що надали вам час - ящо б Україна у перші 3 доби перетворилась на ДНР - на 90% впевнений що європейці кордони б закрили.

Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?

А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь. Не треба заливати про патріотизм, саме Ваш приклад вдохновив мене на переїзд. Як так коли можновладцям і казнокрадам можна все, а звичайні пересічні мають бути закриті?А про повернення Ви брешете, до кінця війни Ви не вернетесь.

Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний. Я на державу працював в своєму житті 1 рік: з 1999 по 2000. Я і є звичайний пересічний.

Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі. Звичайний пересічний, який до війни колотив 10 куе доларів в місяць з бюджету України, тим самим ослаблюючи її? Дякую вам "патріоте". Тому Ви і хочете після перемоги вертатись - пилити бюджет далі. BIGor

Повідомлень: 7063 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:10 slonomag написав: stm написав: Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.

Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать ))) Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))

А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.

П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится. А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.

А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов. А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов. барабашов Повідомлень: 2818 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:12 slonomag написав: stm написав: Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.

Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать ))) Кредит под 3% в Испании выглядит более сказкой для не просившего почитать договор ипотеки, реальные кейсы от 4% минимум с 30% первоначальным взносом. Либо 3 года платишь налоги и вот тогда можно говорить о 10-20% первоначального взноса, при условии что к тому времени у тебя есть безвременный вид на жительство. Рабочая виза сроком на 2 года не слишком радует банк дающий ипотеку на лет 20.Пока мне даже рассрочку не дали, пришлось мебель за свои брать )))

А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.

П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится. А вы какую ЗП показываете банку что Вам даже рассрочку не дали? Я показал контракт с честными 60куе+, они видят мой приход за последние 4 месяца, на днях поидее еще налоги снимут за 2022, тоесть справка с налогой появится где сумма за 4 месяца будет больше чем у пересичного испанца за год. Кредитку мне дали аж на ура, я правда ей не пользуюсь, но она есть и банк как-то вообще не сомневался в том давать ли ее мне или нет.П.С. Конечно если хитрить и прятать 80% ЗП чтобы не платить налоги, то и банк будет соответственно относится.

А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов. А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов. барабашов Повідомлень: 2818 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:48 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов. А в Запоре вы те же 5куе/мес по контракту или как там у вас, стабильно каждый год, пусть пару последних лет для веры, но пооучали как ФОП или просто в крипте допустим на кошелёк? Я не строю из себя святого, а из вас грешника, но с таких сумм в ЕС налоги не 5% да и траты у вас будут лад при сопоставимых ценах повыше из-за соблазнов.

5куе у меня только последние 2 года, раньше было 3-4куе, и да, всегда показывал как ФОП, почему нет? 5% и спишь спокойно или стремные конторы и боишься что в любой момент за жопу налоговая поймает. Выбор очевиден.

И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают. Когда я дождусь чтобы мне в Запорожье в какой-то спальный район приехал дед мороз и просто так раздавал детям подарки? Отож. Поэтому я спокойно отношусь к разнице в налогах - меня радует то что я сразу вижу на что они расходуются. 5куе у меня только последние 2 года, раньше было 3-4куе, и да, всегда показывал как ФОП, почему нет? 5% и спишь спокойно или стремные конторы и боишься что в любой момент за жопу налоговая поймает. Выбор очевиден.И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают. Когда я дождусь чтобы мне в Запорожье в какой-то спальный район приехал дед мороз и просто так раздавал детям подарки? Отож. Поэтому я спокойно отношусь к разнице в налогах - меня радует то что я сразу вижу на что они расходуются. slonomag Повідомлень: 177 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:51 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают. И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают.

Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була? Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була? Ой+

Повідомлень: 5508 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 258259260261> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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