Ой+ написав: slonomag написав:
И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают.
Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була?
Папа Ноэль если быть точным, без снегурочки почему-то, наверное потерял по дороге
П.С. Тут и главный праздник завтра, а не 31. Хотя они и 6-7 января празднуют. В общем под праздники и главных героев еще надо подстроится, мы пока еще по инерции 31 декабря ждем и дед мороза