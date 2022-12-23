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slonomag написав:И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают.
Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була?
Папа Ноэль если быть точным, без снегурочки почему-то, наверное потерял по дороге П.С. Тут и главный праздник завтра, а не 31. Хотя они и 6-7 января празднуют. В общем под праздники и главных героев еще надо подстроится, мы пока еще по инерции 31 декабря ждем и дед мороза
airmax78 написав:Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове. PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить