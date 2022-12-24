|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:54
Ой+ написав: slonomag написав:
И да, в Европе нифига не 5%. 25-30% будут налоги тут. Ну что поделать, зато только что прямо во дворе был дед мороз, они сейчас по всему городу ездят, ставят небольшие палатки, музыка, детям сладости раздают.
Може Санта Клаус? Чи і снігурочка була?
Папа Ноэль если быть точным, без снегурочки почему-то, наверное потерял по дороге
П.С. Тут и главный праздник завтра, а не 31. Хотя они и 6-7 января празднуют. В общем под праздники и главных героев еще надо подстроится, мы пока еще по инерции 31 декабря ждем и дед мороза
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:20
airmax78 написав: Shaman написав: airmax78 написав:
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
діти вже закінчили школу, йшов двадцятий рік Макса у відрядженні
Якщо таке станеться - я буду останньою скотиною. Відрядження на те і відрядження, що воно короткострокове.
PS Я можу залишити тут дружину з донькою, але сам повернусь в Україну у будь-якому випадку. Мені все тут набридло вже.
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11639
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1589 раз.
- Подякували: 3480 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:46
antey1969 написав:
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить
Добре, щоб закрити тему раз і назавжди: запропонуйте мені 350К ойро за квітку і побачите що я вам відповім.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41562
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:39
airmax78 написав: antey1969 написав:
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить
Добре, щоб закрити тему раз і назавжди: запропонуйте мені 350К ойро за квітку і побачите що я вам відповім.
Чого ціна в ойро, "патріот"?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7065
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:41
BIGor написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить
Добре, щоб закрити тему раз і назавжди: запропонуйте мені 350К ойро за квітку і побачите що я вам відповім.
Чого ціна в ойро, "патріот"?
Валюта доходов Антея - не могу подвергать его валютным рискам. Социально-ответственный бизнес.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41562
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:43
del
Востаннє редагувалось Понаехал
в Суб 24 гру, 2022 00:35, всього редагувалось 1 раз.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 4062
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:33
Gastarbaiter написав: stm написав:
Я работаю на укр.фирму, налоги официально. Но тут это почему-то не котируется... )))
Мебельный магазин работает с банком по рассрочкам. Объясняю, что классные 2 дивана, хочу в рассрочку. Ответ: - вы - иностранка, а виза какая? - Как говорю, какая, обычная, защиты. Ответ: - Так Вам не положено.
Наверное надо было звать главного и скандалить. Я просто поржала с отношения и пошла закупила всё в ИКЕА. Там рассрочки нет, правда и плюсы, что стоимость сборки не равна стоимости дивана ))) О, общение с начальницей в банке тоже моё любимое. Женщина за 50, ненавидящая наплыв украинцев потому как работы стало в разы больше, говорит исключительно на чешском. Кстати, потом шла сестра и мы на русском обсуждали вопрос с ребенком между собой, моё удивление но она ответила на чешском, что такое нельзя, значит довольно неплохо сечет в русском ))) Есть и в нас веселая чёрта, мы частично сечем на чешском так что 1:1 )))
Я к чему, 2 случая когда языковой барьер стал преградой, друзьями мы не стали, хотя я очень дружелюбна ))) А Вы в магазинах как? С гуглопереводчиком и молча? Дети не болеют? Учителя пишут в чатах на английском? Взрослые с давлением не живут рядом? Знакомые не рожают в местных госпиталях? )))
Интересно, как много людей, выехавших в другую страну/вернувшихся в Украину, будут продолжать платить рассрочку за диван, оставшийся в съемной квартире в Чехии? Как много украинских банков готовы дать рассрочку каким-нибудь беженцам из Сирии? Это система, алгоритм, оценивающий риски и выдающий решение о выдаче денег.
А насчет языка: понимать и говорить - это большая разница. Уверен, что вы уже хорошо понимаете чешский. Но смогли бы вы свободно обслужить на нем посетителя?
Недавно в тг канале для беженцев баришня написала, что ей не дають кредит на телефон( есс-ссно, айфон 14). И я поразилась, какое количемтво таких же социальщиков беженцев стали писать что " а нам дали кредит/ а я уже взял в кредит 14 айфон на два года, притом, что ВНЖ заканчивается на пол года раньше" чём платежи по кредиту. Сюр какой-то. Но на что рассчитывают банки?- хз
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:37
Wisznia2021 написав:
Недавно в тг канале для беженцев баришня написала, что ей не дають кредит на телефон( есс-ссно, айфон 14). И я поразилась, какое количемтво таких же социальщиков беженцев стали писать что " а нам дали кредит/ а я уже взял в кредит 14 айфон на два года, притом, что ВНЖ заканчивается на пол года раньше" чём платежи по кредиту. Сюр какой-то. Но на что рассчитывают банки?- хз
Банк рассчитывает на возврат. Ну влезут в долги, будут судится или передадут такие кредиты коллекторам. Вообще только непонятно, зачем айфон 14 в кредит?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7065
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:38
airmax78 написав: antey1969 написав:
Ну да, надо же будет кому-то подпись под договором купли-продажи прелести поставить
Добре, щоб закрити тему раз і назавжди: запропонуйте мені 350К ойро за квітку і побачите що я вам відповім.
ответ будет "Опа, Папа Ноель, хенде хох, встречай меня Европа!"
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 гру, 2022 00:49
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Недавно в тг канале для беженцев баришня написала, что ей не дають кредит на телефон( есс-ссно, айфон 14). И я поразилась, какое количемтво таких же социальщиков беженцев стали писать что " а нам дали кредит/ а я уже взял в кредит 14 айфон на два года, притом, что ВНЖ заканчивается на пол года раньше" чём платежи по кредиту. Сюр какой-то. Но на что рассчитывают банки?- хз
Банк рассчитывает на возврат. Ну влезут в долги, будут судится или передадут такие кредиты коллекторам. Вообще только непонятно, зачем айфон 14 в кредит?
1. Так люди уже свалят в Украину или ещё куда, колектори тоже без роботи будут- пресовать некого.
2. Бо денег у людей нет, а телефон надо обязательно новий последний айфон- менталітет. И на Тундре в секонд хенд в красний крест.
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|