Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:45
Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
Додано: Суб 24 гру, 2022 03:21
Во-во.
Это те, которые не понимают, что пробиться через барьеры стоит порой неимоверных усилий, времени, порой денег, рассуждают что в забугорье и икра мелковата и торт не торт.
Те, кто реально пробует ГОДАМИ эмигрировать, те не упустят этот шанс и даже если что-то будет идти не так на первых порах, не свернут с пути.
В США со всего мира едут и легально и нелегально. И разнорабочие и профессора и нищеброды и миллионеры. Кому-то с первого раза удается выиграть гринку, а кто-то, отчаявшись, едет туристом и подается на ПУ с шансом в результате проиграть кейс и быть высланным и получить фактически бан на лет десять на въезд в любом статусе.
Это как индейцы когла-то не понимали ценность золота и меняли их на бусы, так и те, кто не интересовался трудностями эмигрировать в легальном статусе, не понимают открывшимися возможностями. По их мнению (я это понял из разговоров с оставшимися в Украине друзьями), если решил эмигрировать, то для этого нужно желание и деньги. И очень удивляются, что не достаточно.
Как сказал один блогер-эмигрант, "Если-бы мне предложили выбрать или выиграть в лотерею миллион долларов или выиграть в Лотерею Гринкард, то однозначно выбрал-бы Гринкард".
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